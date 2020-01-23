Костанай. 22 января. Kazakhstan Today - В Рудном ведется следствие в отношении директора предприятия за дачу крупной вязки руководителю отдела строительства, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении директора подрядной организации. Он подозревается в даче взятки бывшему руководителю Рудненского городского отдела строительства в сумме 10,5 млн тенге за заключение договора о государственных закупках работ по газификации в города Рудного", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

Процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и дачей подозреваемым и его адвокатом обязательства о явке.

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