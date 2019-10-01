Костанай. 30 сентября. Kazakhstan Today - Ответственных за строительство чиновников из Рудного и Аркалыка задержали по подозрению в получении взяток, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Костанайской области в городах Рудном и Аркалыке начаты досудебные расследования в отношении руководителей отделов строительства по подозрению в совершении коррупционных преступлений, сообщила Антикоррупционная служба РК.

В частности, руководитель отдела строительства акимата Рудного подозревается в получении взятки в виде автомобиля Nissan Qashqai 2019 года выпуска стоимостью 10,4 млн тенге от представителя ТОО за заключение договора строительных работ способом из одного источника и беспрепятственную приемку актов выполненных работ по объекту "Газификация микрорайонов в городе Рудный".

Наряду с этим начато досудебное расследование в отношении руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата Аркалыка по подозрению в получении взятки в сумме 250 тыс. тенге от представителя вышеуказанного ТОО за беспрепятственную приемку актов выполненных работ по объекту "Строительство водопроводных сетей поселка Восточный" на сумму 145 млн тенге.

Как пояснили в ведомстве, данные должностные лица задержаны в порядке статьи 128 УПК и водворены в изолятор временного содержания управления полиции Костаная.

Вместе с тем ведется расследование и в отношении представителя ТОО по подозрению в даче взяток вышеуказанным должностным лицам.

Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.

Напомним, ранее Антикоррупционной службой Нур-Султана начато досудебное расследование в отношении заместителя акима столичного района Алматы по подозрению в получении взятки и директора частной компании за дачу взятки указанному должностному лицу. В ведомстве пояснили, что замакима района подозревается в получении взятки в размере 5 млн тенге от директора частной компании за общее покровительство при подписании актов выполненных работ по договору о госзакупах работ по обслуживанию освещения района.

В Туркестанской области руководитель отдела архитектуры и градостроительства города Кентау путем обмана и злоупотребления доверием подстрекал представителя частной компании к даче взятки в сумме 200 тыс. тенге должностным лицам отдела жилищно-коммунального хозяйства Кентау за предоставление площадки для строительства передвижного торгового павильона. Ему назначили штраф в размере 4 млн тенге

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