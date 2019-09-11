Замакима района Нур-Султана подозревается в получении взятки в 5 млн тенге (ВИДЕО)

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - Заместитель акима района Алматы столицы подозревается в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Нур-Султана начато досудебное расследование в отношении заместителя акима района Алматы Нур-Султана по подозрению в получении взятки и директора частной компании за дачу взятки указанному должностному лицу", - сообщила Антикоррупционная служба РК.

В ведомстве пояснили, что заместитель акима района подозревается в получении взятки в размере 5 млн тенге от директора частной компании за общее покровительство при подписании актов выполненных работ по договору о госзакупах работ по обслуживанию освещения района.





Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесен судом.

Напомним, бывший руководитель юридического отдела управления строительства Алматинской области осужден на 8 лет за взятки . В частности, было установлено, что руководитель юротдела получил взятку в размере свыше 1,5 млн тенге от руководства частной компании за продление срока отправления заявки на включение в реестр недобросовестных участников госзакупок. Также он мошенническим путем завладел денежными средствами компании в размере 3,5 млн тенге, покушался на хищение денежных средств в размере 8,5 млн тенге, инфоромровала пресс-служба Антикоррупционной службы РК.

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