Экс-руководитель отдела управления строительства Алматинской области осужден на 8 лет за взятки

Талдыкорган. 7 сентября. Kazakhstan Today - Бывший руководитель юридического отдела управления строительства Алматинской области осужден на 8 лет за взятки, передает Kazakhstan Today.

В ходе расследования антикоррупционной службы Алматинской области было установлено, что руководитель юротдела получил взятку в размере свыше 1,5 млн тенге от руководства частной компании за продление срока отправления заявки на включение в реестр недобросовестных участников госзакупок. Также он мошенническим путем завладел денежными средствами компании в размере 3,5 млн тенге, покушался на хищение денежных средств в размере 8,5 млн тенге, сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

Кроме того, по информации ведомства, чиновник неоднократно подстрекал к даче взятки судьям специализированного экономического суда в размере свыше 3,5 млн тенге и руководителю управления строительства области в размере 8,5 млн тенге.

Талдыкорганский городской суд 6 сентября 2019 года приговорил экс-главу отдела к лишению свободы сроком на 8 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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