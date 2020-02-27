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В Северном Казахстане нашли тело младенца в пакете

26.02.2020, 18:20 9532
Петропавловск. 26 февраля. Kazakhstan Today - В селе Северо-Казахстанской области найдено тело младенца в пакете, передает Kazakhstan Today.
 
25 февраля в отдел полиции Тайыншинского района СКО из районной больницы поступило сообщение о том, что в селе Обуховка найдено тело младенца, сообщает Polisia.kz
 
Следственно-оперативная группа в ходе осмотра места происшествия нашла спрятанный за надворными постройками пакет, в котором и лежало тельце новорожденной девочки с признаками насильственной смерти. Материал зарегистрирован в ЕРДР по статье 100 УК РК (Убийство матерью новорожденного ребенка). 
 
Подозреваемой является местная жительница 1992 года рождения. Она доставлена в районную больницу. 
 
Для установления причины смерти тело новорожденного ребенка направлен на судебно-медицинскую экспертизу.
 
 

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