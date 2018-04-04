Шымкент. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Шымкенте задержали подозреваемого в убийстве двух человек, передает Kazakhstan Today.
"В результате проведенных оперативных мероприятий полицейскими по "горячим следам" задержан подозреваемый, 1994 года рождения, который полностью признал свою вину. Мужчина находится под стражей", - сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.
По информации ведомства, в Абайский ОП УВД Шымкента поступило сообщение от местного жителя о том, что в доме обнаружены тела двух человек
. По прибытии на место происшествия следственно-оперативная группа установила личности погибших - отец, 1948 года рождения и его дочь, 1973 года рождения.
"Криминалисты установили, что потерпевшие скончались в результате нанесенных множественных ножевых ранений", - отметили в пресс-службе.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Абайского ОП УВД Шымкента. Начато досудебное расследование по статье "Убийство".
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