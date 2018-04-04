Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
4 апреля 2018
  • 22
  • :
  • 31
Новости регионов
11º Ясно
днем 27º    ночью 11º
17:00
.
Aнонс

В Шымкенте задержали подозреваемого в убийстве двух человек04.04.2018
Криминал  17:46

Шымкент. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Шымкенте задержали подозреваемого в убийстве двух человек, передает Kazakhstan Today.

"В результате проведенных оперативных мероприятий полицейскими по "горячим следам" задержан подозреваемый, 1994 года рождения, который полностью признал свою вину. Мужчина находится под стражей", - сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.


По информации ведомства, в Абайский ОП УВД Шымкента поступило сообщение от местного жителя о том, что в доме обнаружены тела двух человек. По прибытии на место происшествия следственно-оперативная группа установила личности погибших - отец, 1948 года рождения и его дочь, 1973 года рождения.

"Криминалисты установили, что потерпевшие скончались в результате нанесенных множественных ножевых ранений", - отметили в пресс-службе.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Абайского ОП УВД Шымкента. Начато досудебное расследование по статье "Убийство".
Просмотров: 3950
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
04.04.2018   17:46
В Шымкенте задержали подозреваемого в убийстве двух человек
04.04.2018   12:04
Интернет-мошенница из Актюбинской области продавала несуществующих породистых щенков
04.04.2018   11:47
В Шымкенте воры выносили вещи из арендованных посуточно квартир
04.04.2018   09:35
Фото: Интерфакс
Предполагаемый участник транснациональной ОПГ и контрабандист арестован на два месяца в Алматы
04.04.2018   09:07
Фото: http://tvk-uko.kz
В Шымкенте зверски убили двух человек
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today