В Шымкенте должностных лиц подозревают в хищении более 1 млрд тенге

Это самое крупное задержание в РК по подозрению в незаконном промысле рачка

Фото: Polisia.kz

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Петропавловск. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 15 тонн незаконно добытого рачка artemia salina изъяли у браконьеров полицейские Северо-Казахстанской области совместно с департаментом Комитета национальной безопасности.





Это самое крупное задержание в РК по подозрению в незаконной добыче рачка", - сообщает Polisia.kz .





Artemia salina - ценный природный ресурс, которым богаты озера Северо-Казахстанской области.





Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП СКО совместно с сотрудниками ДКНБ при координации прокуратуры СКО выявили и обезвредили группу североказахстанцев, организовавших добычу рачка без разрешительных документов в Мамлютском районе. На территории зарегистрированного летом предприятия и на частном подворье одного из подозреваемых изъято суммарно свыше 15 тонн, из них свыше 12 тонн переработанного рачка. В задержании приняли участие сотрудники подразделения специального назначения "Арлан" и специального отряда быстрого реагирования", - рассказали в полиции.









У одного из подозреваемых изъято 6 патронов к нарезному оружию калибра 7,62, у другого - пистолет ПМ с нарезкой для глушителя и 4 патрона к нему.





По факту незаконной добычи возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений".





Предварительная сумма ущерба составляет порядка 150 млн тенге. Назначены необходимые экспертизы", - сообщил начальник ДП СКО Айдын Кабдулдинов.





Ранее сообщалось, что из-за браконьеров Казахстан лишился 90 процентов популяции балобана. Также большая угроза нависла над степным орлом.



