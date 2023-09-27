В Атырау арестованы должностные лица по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями

Группа злоумышленников на протяжении длительного времени занималась хищением топлива

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Тараз. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Жамбылской области пресекла деятельность группы злоумышленников, которая длительное время занималась хищением дизельного топлива с завода ТОО "Казфосфат" в городе Жанатасе, рассказали в департаменте полиции Жамбылской области.





Организатором хищения оказался 34-летний житель Туркестанской области. С участием работников завода он на протяжении длительного времени вывозил в крупных объемах похищенное дизельное топливо.





Дома у задержанного обнаружены и изъяты свыше десяти тонн дизельного топлива, а также оборудование, автомашины, использовавшиеся для перевозки и перекачивания ГСМ. Кроме того, изъят обрез гладкоствольного ружья.





По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Кража, совершенная в крупном размере".