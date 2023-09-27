26.09.2023, 09:58 35306
В Атырау арестованы должностные лица по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями
Фото: Depositphotos
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Атырау. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау арестовали бывших руководителей отдела земельных отношений, архитектуры и аппарата акима города Атырау, сообщили в пресс-службе прокуратуры Атырауской области.
Должностные лица подозреваются в мошеннических действиях при выделении земельных участков и определении их целевого назначения. Данный факт прокуратурой зарегистрирован по пункту 2 части 4 статьи 190 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и статьи 361 УК (Злоупотребление должностными полномочиями). Прокуратурой области проводится досудебное расследование", - проинформировали в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в Павлодарской области должностные лица подозреваются в причастности к незаконной вырубке леса в "Ертіс орманы".
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27.09.2023, 16:03 3491
Начальник ДЧС Алматы получил тюремный срок за злоупотребление властью
Фото: Depositphotos
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Алматы. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Начальник департамента по ЧС Алматы, а также заместитель руководителя областного департамента промышленной безопасности МЧС Кызылординской области приговорены к лишению свободы за коррупцию, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.
Апелляционной коллегией Военного суда Республики Казахстан оглашен приговор в отношении начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Касыбаева Руслана.
Осужденный незаконно оплатил подрядной организации полную стоимость за фактически не выполненные объемы работ и без положительного заключения технадзора принял в эксплуатацию одну из пожарных частей города. Он признан виновным в злоупотреблении властью и приговорен к трем годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - рассказали в Антикоре.
Кроме того, в Кызылординской состоялся приговор в отношении заместителя руководителя областного департамента промышленной безопасности МЧС.
Он признан виновным в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге через посредника за оказание предпочтения при выборе поставщика и беспрепятственное подписание проектных документов по газонаполнительным пунктам. Кроме того, подсудимый путем злоупотребления должностными полномочиями завладел денежными средствами 4 своих подчиненных сотрудников в сумме 100 000 тенге под предлогом организации встреч и досуга должностным лицам МЧС РК", - рассказали подробности в пресс-службе.
Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Этим же приговором взяткодатель приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, а посредник - на 1 год.
Осужденным пожизненно запрещено работать на руководящих должностях на государственной службе, в органах местного самоуправления, в финансовых организациях и в квазигосударственном секторе", - добавили в Антикоре.
Приговоры в законную силу не вступили.
Ранее в Антикоре сообщили, что в МЧС 70% коррупционных преступлений совершаются руководителями подразделений.
Напомним, глава ДЧС Жетысуской области изобличен в коррупции.
27.09.2023, 15:38 4911
Более 10 тонн дизтоплива украли на заводе "Казфосфат" в Жамбылской области
Группа злоумышленников на протяжении длительного времени занималась хищением топлива
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Тараз. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Жамбылской области пресекла деятельность группы злоумышленников, которая длительное время занималась хищением дизельного топлива с завода ТОО "Казфосфат" в городе Жанатасе, рассказали в департаменте полиции Жамбылской области.
Организатором хищения оказался 34-летний житель Туркестанской области. С участием работников завода он на протяжении длительного времени вывозил в крупных объемах похищенное дизельное топливо.
Дома у задержанного обнаружены и изъяты свыше десяти тонн дизельного топлива, а также оборудование, автомашины, использовавшиеся для перевозки и перекачивания ГСМ. Кроме того, изъят обрез гладкоствольного ружья.
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Кража, совершенная в крупном размере".
27.09.2023, 14:08 7481
Браконьер убил медведя в Восточном Казахстане
Заведено уголовное дело по статье "Незаконная охота"
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Усть-Каменогорск. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция задержала 37-летнего жителя Усть-Каменогорска за убийство медведя.
По данным полиции, браконьер незаконно охотился в районе села Ново-Троицкое, где застрелил медведя. Мясо хищника он планировал взять для личного употребления.
С места происшествия изъяты ружья Ataarms 12-го калибра и Zauermod калибр 308, на которые имеются разрешения, квадроцикл и туша медведя, которую передали для хранения в ветеринарную лабораторию, сообщает Polisia.kz.
В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
По данному факту возбуждено уголовное дело статье 337 УК РК "Незаконная охота". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Напомним, убивать сайгаков и делать из них консервы собираются в Казахстане.
27.09.2023, 11:15 11546
Обвиняемый в крупном мошенничестве казахстанец экстрадирован с Украины
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С Украины в Казахстан экстрадирован казахстанец, признанный виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Решение об экстрадиции гражданина М., уклонившегося от исполнения приговора казахстанского суда, приняло Министерство юстиции Украины.
Судом указанный гражданин в 2017 году признан виновным и осужден к условному сроку. В 2019 году гражданин М., нарушив возложенные на него судом ограничения, в целях уклонения от отбывания наказания скрылся и был объявлен в розыск. В августе т.г. разыскиваемый был задержан на территории Украины правоохранительными органами данной страны", - сообщили в Генпрокуратуре.
Сегодня сотрудниками Генпрокуратуры и Интерпола РК при содействии посольств РК на Украине, в Молдове и Турции обвиняемый экстрадирован в Казахстан.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны.
Ранее сообщалось, что в Казахстане и за его пределами за два дня задержали более 280 беглых преступников. Решается вопрос об экстрадиции задержанных.
27.09.2023, 10:15 13316
Обманутые турфирмой паломники требуют привлечь к ответственности казахстанских звезд
Туристическая компания, которая, как выяснилось, работала без каких-либо документов, находила клиентов в Шымкенте, Алматы и Атырау
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Обманутые туристической фирмой, которая организовывала хадж в Мекку, паломники требуют привлечь к ответственности казахстанских звезд, рекламировавших турфирму.
В Шымкенте огласили приговор директору турфирмы, которая организовывала хадж в Мекку. Оказалось, что компания работала незаконно, сообщает телеканал КТК.
Об этой компании мы узнали, когда на странице Kausar Travel увидели ролик с нашими певцами и актерами. Артур, Аша Матай, Арман Конырбаев, Абай и его жена Жанель рассказывали, что летали бесплатно. Нам рассказывали, что Абаю Асылхану даже подарили 14-й iPhone Pro Max. Мы хотим, чтобы таких певцов и актеров, как Мирас Жугунусов, Рустем, тоже привлекли к ответственности. Мы не согласны с приговором", - заявила Аружан Тлеубек.
Туристическая компания, которая, как выяснилось, работала без каких-либо документов, находила клиентов в Шымкенте, Алматы и Атырау. Людям предлагали путешествие по мусульманским святыням. Большинство пострадавших - пенсионеры. На свою мечту они копили не один год. Сегодня суд признал директора турфирмы виновным в мошенничестве и дал ему шесть лет тюрьмы.
Так как он не признал свою вину, не раскаялся в содеянном, не возместил ущерб, причиненный уголовным правонарушением, вина подсудимого доказывается своими же показаниями. Он не отрицал, что он получил от 245 потерпевших указанную сумму. Согласно обвинительному акту, показаниями потерпевших, показаниями свидетелей и вещественными доказательствами по делу", - сообщила судья Айнель Оракбаева.
Сам осужденный виновным называет совсем другого человека. Он уверяет, что и деньги клиентов, и свои собственные 522 миллиона передал экс-депутату мажилиса, а ныне вице-президенту Всемирной конфедерации этноспорта Бекболату Тлеухану. Якобы тот с помощью своей безупречной репутации обещал помочь в оформлении документов.
Как сообщает телеканал, во время следствия была даже очная ставка, на которой главный фигурант дела не смог доказать причастность экс-депутата.
Помимо тюремного заключения, он также должен вернуть потерпевшим 254 миллиона тенге.
Напомним, 30 июня стало известно, что вместо хаджа паломники из Казахстана провели несколько дней в местном полицейском участке без еды и воды. Более ста человек пострадали, сообщает sputnik.kz.
26.09.2023, 12:42 32451
Приговор за незаконную продажу конфискованной недвижимости Храпунова вынесли чиновникам в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Медеуском районном суде № 2 Алматы вынесли приговор бывшему вице-министру национальной экономики Ильясу Усерову, экс-заместителю начальника ДКНБ Талгату Муханову и экс-руководителю управления финансов города Айнур Кудайбергеновой.
Подсудимых обвинили в продаже конфискованных активов бывшего акима Алматы Виктора Храпунова по заниженной цене.
По данным следствия, Ильяс Усеров, занимавший должность замакима Алматы, вместе с Айнур Кудайбергеновой помогли Талгату Муханову похитить пять объектов недвижимости, расположенных в микрорайоне Эдельвейс. Прокурор попросил приговорить их к лишению свободы сроком от 6 до 8 лет без конфискации имущества", - сообщает ProSud.kz.
Адвокат Ильяса Усерова заявил, что сделки проходили еще до его назначения на пост и подзащитный не извлек никакой выгоды от сделки, что подтверждает его невиновность. В акимате Алматы заявили, что не имеют претензий из-за возмещения ущерба.
Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание:
- бывшему вице-министру национальной экономики Ильясу Усерову - лишение свободы на пять лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;
- бывшему замглавы департамента КНБ Алматы Талгату Муханову - лишение свободы на восемь лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и звания полковника КНБ;
- экс-руководителю управления финансов Алматы Айнур Кудайбергеновой - лишение свободы на пять лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Отбывать наказание они будут в учреждении средней безопасности.
Кроме того, суд постановил жилые дома и земельные участки в коттеджном городке Эдельвейс № 36, 60, 61, а также квартиры 2 и 3 в доме № 6 обратить в доход государства", - сообщает Zakon.kz.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в мае прошлого года федеральный суд Нью-Йорка наложил санкции на сына экс-акима Алматы Ильяса Храпунова по делу, инициированному АО "БТА Банк" и городом Алматы. Его оштрафовали на 221 тысячу долларов за неоднократные нарушения судебных приказов, уничтожение доказательств и дачу ложных показаний.
Это был второй случай, когда суд Нью-Йорка налагает денежные санкции на Храпунова. Первый раз это произошло после утечки конфиденциальных показаний через интернет и как минимум шестой раз, когда суд признает, что ответчики участвуют в ненадлежащем ведении судебного процесса.
На соответчика Храпунова, Мухтара Аблязова, ранее были наложены санкции в размере 140 115,60 доллара США за аналогичные проступки.
Для справки:
Нью-Йоркский процесс от имени акимата Алматы и АО "БТА Банк" был начат более шести лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его преступных сообщников в отмывании украденных денег в США.
25.09.2023, 17:40 52881
В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка Дополнено
Фото: Depositphotos
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Алматы. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Наурызбайском районе города Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, сообщила правозащитница Дина Тансари.
В фонд НемолчиKZ поступила страшная информация: отчим избил ребенка. Ребенок умер!" - написала правозащитница на своей странице в Сети.
В пресс-службе департаменте полиции города Алматы прокомментировали информацию.
Данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Наурызбайского района по части 3 статьи 99 УК РК (Убийство). Подозреваемый в совершении указанного преступления - гражданин Д., 2004 года рождения, задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания ДП", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что ход расследования данного уголовного дела взят на особый контроль руководством ДП города Алматы.
Дополнено 25.09.2023, 19.09
По словам уполномоченного по правам ребенка в Казахстане Динары Закиевой, за месяц до трагедии отец ребенка писал заявление о жестоком обращении отчима.
Закиева также подтвердила, что виновником может быть 19-летний сожитель мамы ребенка. Сейчас он взят под стражу, дело возбуждено по статье "Убийство".
Ранее пьяный житель СКО угрожал выбросить ребенка из окна.
Отметим, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
25.09.2023, 14:28 56261
Падение школьника в лестничный пролет: заведено уголовное дело
Проводится проверка по факту качества подготовки школы к учебному году
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На руководство столичной школы, где мальчик сильно травмировался, упав в лестничный пролет, заведено уголовное дело, сообщила уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.
По словам омбудсмена, пострадавший школьник сейчас находится в средней степени тяжести в динамике с улучшением. Ребенок отвечает на вопросы, выполняет инструкции. Когнитивные функции сохранены.
Уголовное дело в отношение руководства школы заведено. Проводится проверка по факту качества подготовки школы к учебному году", - проинформировала Закиева.
Ранее сообщалось, что столичной школе № 14 мальчик сильно пострадал при падении между лестничными пролетами. Отмечается, что в школе не установлены перила. Школьник попал в реанимацию.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?