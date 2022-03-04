В Шымкенте двух несовершеннолетних вовлекли в занятие проституцией

Фото: Polisia.kz

ШЫМКЕНТ. 3 МАРТА - В Шымкенте задержали трех сутенерш из Кызылординской области, которые вовлекли в занятие проституцией двух несовершеннолетних, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе проведения профилактического мероприятия "Stop трафик" полицейские на одной из съемных квартир выявили женщин, занимавшихся проституцией. Все они жительницы Семея, Караганды, Тараза, Атырау и Шымкента. Их доставили для выяснения обстоятельств в следственное управление ДП города Шымкента, информирует Polisia.kz

Установлено, что три жительницы Кызылординской области организовали в Шымкенте притон для занятия проституцией, а также вовлекали в дело гражданок Казахстана, среди которых оказались две несовершеннолетние из Шымкента.

Сутенерши взяты под стражу. В отношении них проводится досудебное расследование в соответствии с двумя статьями УК РК: 308 УК РК (Вовлечение в занятие проституцией) и 309 (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество).



