В Шымкенте двух несовершеннолетних вовлекли в занятие проституцией

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В ходе проведения профилактического мероприятия "Stop трафик" полицейские на одной из съемных квартир выявили женщин, занимавшихся проституцией. Все они жительницы Семея, Караганды, Тараза, Атырау и Шымкента. Их доставили для выяснения обстоятельств в следственное управление ДП города Шымкента, информирует Polisia.kz.
Установлено, что три жительницы Кызылординской области организовали в Шымкенте притон для занятия проституцией, а также вовлекали в дело гражданок Казахстана, среди которых оказались две несовершеннолетние из Шымкента.
Сутенерши взяты под стражу. В отношении них проводится досудебное расследование в соответствии с двумя статьями УК РК: 308 УК РК (Вовлечение в занятие проституцией) и 309 (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество).
Ранее сообщалось, что в Костанайской области владелец массажного салона вовлекал в занятия проституцией несовершеннолетних.