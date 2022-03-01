В Костанайской области владелец массажного салона вовлекал в занятия проституцией несовершеннолетних

НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - В Костанайской области 43-летний владелец массажного салона вовлекал в занятия проституцией несовершеннолетних. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел Республики Казахстан Шугыла Турлыбек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Костанайской области установлен 43-летний владелец массажного салона, который путем обмана завербовал с декабря 2021 года по февраль текущего года вовлекал в занятия проституцией несовершеннолетних. Начато досудебное расследование", - сказала на онлайн-брифинге Шугыла Турлыбек.
Кроме того, она сообщила, что жительница Павлодарской области с начала февраля сдавала в аренду свою квартиру для организации притона, для занятия проституцией.
По данному факту возбуждено уголовное дело по организации притона, составлен административный протокол за предоставление помещения заведомо для занятия проституцией и сводничество", - проинформировала представитель МВД.
Она также сообщила, что жительница Кызылординской области обманным путем в течение недели вовлекала в занятия проституцией учащуюся второго курса колледжа.
Объявления об оказании интимных услуг она размещала в интернете. Половину суммы полученного дохода присваивала себе", - сказала Шугыла Турлыбек.
Спикер также проинформировала, что на железнодорожном вокзале города Нур-Султана задержан уголовный преступник, находившийся в межгосударственном розыске за торговлю людьми в Узбекистане.
В Актюбинской области в ходе оперативно-профилактических мероприятий задержан 47-летний глава крестьянского хозяйства, который в период с июля 2019 года по январь 2022 года путем систематического физического насилия и угрозы его применения подвергал эксплуатации 48-летнего жителя области. Последнего принуждали пасти скот и работать в домашнем хозяйстве. Проводится досудебная проверка", - сообщила Турлыбек.
Кроме того, по данным департамента полиции Туркестанской области, в одном из домов города Арыси по подозрению в предоставлении интимных услуг задержаны сутенер и девушка легкого поведения.
В настоящее время по факту сводничества проводится досудебное расследование. Изъяты вещественные доказательства. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - отметили в ведомстве.
Еще два аналогичных преступления выявлены в Сарыагашском районе. Задержаны два администора гостиниц и три девушки легкого поведения. По всем выявленным фактам также ведется следствие.
Ранее сообщалось, житель Балхаша принуждал несовершеннолетнюю заниматься проституцией.