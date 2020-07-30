Шымкент. 29 июля. Kazakhstan Today - В Шымкенте осудили организаторов онлайн-казино, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Комитете по финансовому мониторингу Минфина, ранее в рамках проведения общереспубликанского ОПМ "Stop-игра" в микрорайонах Наурыз и Нурсат пресечена деятельность незаконных игорных заведений, которые организовали два жителя города.

Приговором Аль-Фарабийского районного суда оба организатора признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 307 УК РК (Организация незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору)", - уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что изъятые вещественные доказательства (10 телевизоров, 22 системных блока, 22 монитора и другая оргтехника) обращены в доход государства.





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