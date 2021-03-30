В Шымкенте похитили девушку

ШЫМКЕНТ. 29 МАРТА - Сегодня ночью в Шымкенте двое неизвестных насильно усадили девушку в машину и увезли в неизвестном направлении. Момент похищения попал на камеры видеонаблюдения, а также был заснят свидетелями происшествия. В настоящее время полиция ведет поиск девушки и ее похитителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Видео похищения, снятое на камеру сотового телефона местными жителями, размещено в соцсетях фонда "НеМолчи". На нем видно, как девушка сопротивляется и просит о помощи. По информации фонда, похищение совершено в промежутке между 00.45 и 01.15 в 18-м микрорайоне Шымкента, возле дома №62.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента, по данному факту начато досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 126 УК РК (Незаконное лишение свободы).

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что инцидент также попал на камеру видеонаблюдения, установленную в одном из зданий. Видеозапись была изъята и изучена. Также был проведен опрос жителей близлежащих домов. Была установлена и допрошена гражданка, которая сняла на телефон данное происшествие", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к данному происшествию.

Ранее сообщалось, что актюбинец похитил девушку и истязал на глазах у супруги за отказ быть второй женой.

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