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В Шымкенте полицейские изъяли у водителя пистолет

20.08.2020, 19:32 4402
Шымкент. 20 августа. Kazakhstan Today -14 августа около 23.40 в ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками автоэкипажей полка патрульной полиции департамента полиции остановили автомашину марки Daewoo Matiz, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба департамента полиции Шымкента, в ходе проверки под сидением автомашины в сумке был обнаружен и изъят пистолет черного цвета марки "Премьер". 
 
По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 287 УК РК. 
 
Ранее 4 пистолета и 133 патрона изъяли у преступников в Караганде.
 

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