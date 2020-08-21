В Шымкенте полицейские изъяли у водителя пистолет

Шымкент. 20 августа. Kazakhstan Today -14 августа около 23.40 в ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками автоэкипажей полка патрульной полиции департамента полиции остановили автомашину марки Daewoo Matiz, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Шымкента, в ходе проверки под сидением автомашины в сумке был обнаружен и изъят пистолет черного цвета марки "Премьер".

По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 287 УК РК.

Ранее 4 пистолета и 133 патрона изъяли у преступников в Караганде.

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