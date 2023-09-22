В Шымкенте сотрудник районного акимата подозревается в хищении более 700 млн тенге   

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Петропавловск. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Северо-Казахстанской области при проведении анализа в сфере расходования бюджетных средств выявили грубейшие нарушения законодательства о госзакупках, - Прокуроры Северо-Казахстанской области при проведении анализа в сфере расходования бюджетных средств выявили грубейшие нарушения законодательства о госзакупках, сообщает пресс-служба надзорного органа.





Должностные лица отдела ЖКХ Мамлютского района вопреки требованиям закона "О государственных закупках" по договору на строительство объекта водоснабжения в селе Покровка произвели оплату в размере 87 млн тенге за работы, которые фактически не выполнены.





По акту прокурорского надзора и рекомендациям совета по этике руководитель отдела ЖКХ района за дискредитацию государственной службы уволен, а необоснованно выплаченные средства возмещены в полном объеме.





Ход строительства объекта взят на контроль.



