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В Шымкенте убийц таксистов приговорили к пожизненному лишению свободы

01.07.2021 8992
В Шымкенте убийц таксистов приговорили к пожизненному лишению свободы
ШЫМКЕНТ. 1 ИЮЛЯ - В Шымкенте двум из четырех преступников, которые совершали зверские убийства таксистов, дали пожизненное лишение свободы,  двое других получили длительные сроки заключения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Зверские преступления, когда людей сжигали вместе с машинами, совершали четверо. Двоим из них сегодня дали пожизненные сроки. На счету банды еще несколько краж, разбои и скотокрадство, сообщает телеканал КТК.
 

Второго, которому 38 лет, его удушили, нанесли пять ножевых ранений, потом сожгли тело в мусорной свалке. А первого удушили, тоже отвезли на мусорную свалку, тоже зажгли тело. Учитывая особую опасность для общества Нуридинова и Кенжебека, совершивших два убийства и другие преступления, суд приговорил их к пожизненному лишению свободы", - сказал судья Самидин Темиралиев.

 
Согласно материалам суда, четверо сообщников неоднократно совершали нападения на водителей такси. Живыми оставались те, кто сразу отдавал деньги. 
 

Несговорчивых же душили, вывозили за город и сжигали вместе с машинами. Жертвами в итоге стали 23-летний работник акимата, который подрабатывал таксистом, и 38-летний отец троих детей. Убивали, как выяснилось, в пьяном угаре", - говорится в репортаже. 

 
Двое преступников - 22 и 26 лет - рецидивисты. Им и дали пожизненное. Двое других - 36-летних (они якобы только наблюдали за происходящим) - получили 10 и 11 лет тюрьмы. Их адвокаты намерены обжаловать приговор. 
 
Отмечается, что родственники погибших решением суда остались довольны. 
 

Сейчас я приговором доволен. Вообще хотел смертного приговора для них, через расстрел. Но в Казахстане такого нет. То, что этих двоих осудили пожизненно, думаю, справедливо. У моего брата остались дети. Пусть эти преступники до конца сидят и думают. Если они будут подавать апелляцию, я буду до конца идти, они должны сидеть", - рассказал брат одного из убитых Акжигит Ясинов.


 

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