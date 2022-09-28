В Шымкенте уничтожили 12 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

ШЫМКЕНТ. 27 СЕНТЯБРЯ - Более 12 тысяч бутылок с якобы элитным алкоголем утилизировали сегодня в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Хозяева контрафактного товара могли бы заработать на нем миллионы тенге, сообщает телеканал Otyrar.
Подпольный цех обнаружили сотрудники шымкентского департамента экономических расследований. Два злоумышленника подделывали алкогольную продукцию известных отечественных марок", - рассказывается в сюжете.
В соответствии с постановлением административного суда одного из задержанных оштрафовали на 150 тысяч тенге. Он компенсировал ущерб. Второго осудили на год лишения свободы.
В изготовлении горячительных напитков он был не новичок. До открытия подпольного цеха занимался производством легального алкоголя", - сообщает телеканал.
По данным полиции, для цеха злоумышленник арендовал дом. Контрафакт реализовывали в Туркестанской и других областях страны.
По словам представителей департамента юстиции, суррогат полностью уничтожили.
Всего с начала года в городе обнаружено уже девять подпольных цехов по производству фальшивого алкоголя.