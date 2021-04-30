В СКО чиновника и офицера подозревают в получении взяток

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 29 АПРЕЛЯ - Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области пресечена преступная деятельность руководителя отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии акимата Петропавловска, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Должностное лицо подозревается в получении взятки в размере 150 тысяч тенге от директора одного из охранных агентств за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору о государственных закупках услуг по охране одного из государственных объектов, сообщает Антикоррупционная служба СКО.

Подробности досудебного расследования в интересах следствия не разглашаются. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесено судом.

Также Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области в результате комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий в совершении коррупционного правонарушения изобличен командир батальона Военного института Национальной гвардии РК.

Он подозревается в получении от подчиненного взятки в виде денежных средств в сумме 30 тысяч тенге за разрешение выезда за пределы гарнизона вопреки установленному запрету руководством Военного института.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в ИВС УП Петропавловска.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесено судом.

Данный факт стал одним из примеров реагирования Антикоррупционной службы на обращения неравнодушных, сознательных граждан по фактам незаконных действий должностных лиц.

Напомним , в Алматы судью подозревают в получении взятки.

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