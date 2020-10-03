В СКО полицейские вручили семейным дебоширам детские рисунки

Петропавловск. 2 октября. Kazakhstan Today - Профилактика преступлений и правонарушений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, стала основной целью проводимой операции "Быт", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции СКО, полицейские посещают по месту проживания семейных дебоширов, в отношении которых вынесены защитные предписания или судом устанавливаются особые требования к поведению.

В домах, где постоянно были конфликты и рукоприкладства, наметились положительные сдвиги.

Семьям, состоящим на профилактическом учете, полицейские вручили детские рисунки. Дети из неблагополучных семей рисовали черно-белые картинки, в которых явно виделись беспокойство и страх. По задумке полицейских взрослые должны понимать полноту ответственности за свои поступки. В свою очередь, рисунки должны смениться яркими жизнеутверждающими темами. А потому детям дарили цветные краски и альбомы, чтобы в следующий раз они рисовали свои семьи, в которых царят покой и лад.

В рамках выполнения плана проведения ОПМ "Быт" полицейские проводят поквартирные и подворные обходы. Только в первый день было посещено 112 неблагополучных семей, 840 подучетных лиц. Вынесено 48 защитных предписаний. По словам начальника управления местной полицейской службы подполковника полиции Айдына Байматова, с начала года в области отмечается рост уголовных правонарушений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений с 39 до 52 фактов.

Напомним , 23 сентября на пленарном заседании мажилиса в первом чтении одобрен законопроект "О противодействии семейно-бытовому насилию".

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