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В столице руководители двух компаний проведут в колонии по 10 лет за подстрекательство к даче взятки

03.07.2019, 17:40 4213
В столице руководители двух компаний проведут в колонии по 10 лет за подстрекательство к даче взятки
Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - За подстрекательство к даче взятки осуждены руководители двух частных компаний в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.
 
Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции в Нур-Султане завершено досудебное расследование в отношении директоров частных компаний С. Мукеева и А. Абдирайымова.
 
"Абдирайымов, представившись сотрудником антикоррупционной службы, с Мукеевым подстрекали председателя правления товарно-сырьевой биржи к даче взятки должностным лицам Агентства по противодействию коррупции за непривлечение его к уголовной ответственности по заключенным им биржевым операциям", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.
 
Председатель правления обратился в АДГСПК, в результате мошенники были задержаны с поличным при получении от него денег в сумме 20 млн тенге.
 
26 июня приговором Межрайонного специализированного суда по уголовным делам столицы С. Мукеев и А. Абдирайымов осуждены к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

 

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