В столице руководители двух компаний проведут в колонии по 10 лет за подстрекательство к даче взятки

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции в Нур-Султане завершено досудебное расследование в отношении директоров частных компаний С. Мукеева и А. Абдирайымова.
"Абдирайымов, представившись сотрудником антикоррупционной службы, с Мукеевым подстрекали председателя правления товарно-сырьевой биржи к даче взятки должностным лицам Агентства по противодействию коррупции за непривлечение его к уголовной ответственности по заключенным им биржевым операциям", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.
Председатель правления обратился в АДГСПК, в результате мошенники были задержаны с поличным при получении от него денег в сумме 20 млн тенге.
26 июня приговором Межрайонного специализированного суда по уголовным делам столицы С. Мукеев и А. Абдирайымов осуждены к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Ранее сообщалось, что замакима района и директора школы в Актюбинской области подозревают в подстрекательстве к даче взятки представителям МОН, а руководитель госучреждения в Кызылорде получил взятку от подчиненного за трудоустройство его знакомого. Кроме того, в получении взятки подозревают главу районного филиала Центра фитосанитарной диагностики и прогнозов в Кызылординской области.
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