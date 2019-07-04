В столице руководители двух компаний проведут в колонии по 10 лет за подстрекательство к даче взятки

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - За подстрекательство к даче взятки осуждены руководители двух частных компаний в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции в Нур-Султане завершено досудебное расследование в отношении директоров частных компаний С. Мукеева и А. Абдирайымова.

"Абдирайымов, представившись сотрудником антикоррупционной службы, с Мукеевым подстрекали председателя правления товарно-сырьевой биржи к даче взятки должностным лицам Агентства по противодействию коррупции за непривлечение его к уголовной ответственности по заключенным им биржевым операциям", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

Председатель правления обратился в АДГСПК, в результате мошенники были задержаны с поличным при получении от него денег в сумме 20 млн тенге.

26 июня приговором Межрайонного специализированного суда по уголовным делам столицы С. Мукеев и А. Абдирайымов осуждены к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.





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