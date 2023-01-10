В суде Алматы началось разбирательство по делу вайнеров, обвиняемых в создании финпирамиды

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Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы началось главное судебное разбирательство по делу о создании трех финансовых пирамид Astex, Mudarabah Capital и ACD Technology. На скамье подсудимых 12 человек, в том числе известные вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов.





Прокурор Ерлан Куланбаев зачитал обвинительный акт. Согласно документу, основным организатором финансовой пирамиды следствие считает Алмаса Курмангалиева. Также по делу проходит еще 11 человек, которые так или иначе участвовали в привлечении денежных средств казахстанцев, сообщает Zakon.kz





Курмангалиев, находясь в городе Алматы, совершил тяжкое уголовное правонарушение в сфере экономической деятельности. Так, в начале 2019 года у Курмангалиева, имевшего опыт с сфере предпринимательской деятельности в сфере инвестирования, возник преступный умысел, направленный на личное обогащение, путем создания финансовой инвестиционной пирамиды", - сказал Ерлан Куланбаев.





По версии следствия, обвиняемый тщательно разработал преступный план, по которому ставил цель создания ОПГ и подбор ее членов. Первым из них стал его близкий родственник - Ержан Мансуров. Именно он зарегистрировал на свое имя ТОО "ACD Technology" со 100-процентной долей своего участия и назначил себя директором этого ТОО. В обвинительном акте были отражены суммы, которые перечисляли потерпевшие ТОО "ACD Technology", они варьировались от нескольких десятков тысяч до сотен миллионов тенге.





Сообщается, что общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил около 2 миллиардов тенге. Из обвинительного акта следует, что активные участники проводили агитацию и даже запустили так называемую бонусную программу, которая гарантировала 10-процентное вознаграждение от суммы, перечисленной в ТОО каждым новым вкладчиком, которого они приведут.





Согласно регистрационным данным, деятельность ТОО была направлена на производство компьютеров. Далее Курмангалиев, действуя согласно своему преступному плану, поставил на конвейер деятельность по приему денежных вкладов на инвестирование проекта с выплатой дивидендов в 20% от внесенной суммы вклада в течение 32 дней (240% в год), обеспечивая тем самым моментальное поступление денежных средств, часть которых направлялась на погашение задолженности перед ранее обратившимися клиентами. Оставшаяся часть направлялась на личное обогащение", - рассказал Ерлан Куланбаев.





По словам гособвинителя, для увеличения прибыли они в ноябре 2019 года создали еще одну компанию и записали ее на другого родственника Алмаса Курмангалиева - Ерлана Мансурова, который также начал привлекать средства казахстанцев, но уже в ТОО "ASTEX.KZ". Фирма действовала по той же схеме, что и ТОО "ACD Technology".





Уже третья финансовая пирамида - ТОО "Mudarabah Capital", организатором которой, по версии следствия, стал все тот же Алмас Курмангалиев, была образована уже в 2020 году. Тогда, по версии следствия, раскрутку этого ТОО и привлечение новых вкладчиков стимулировала широкая реклама в соцсетях с участием известных блогеров, актеров и других лидеров общественного мнения.





Согласно изъятым документам, именно в ТОО "Mudarabah Capital" в состав учредителей вошли популярные вайнеры Мейржан Туребаева, Мейирхан Шерниязов и Азимжан Саидбаев. Последний сейчас объявлен в международный розыск.





По данным Sputnik.kz, после оглашения прокурором обвинительного заключения только один из подсудимых - Ержан Жармухамет признал вину частично. Молодой человек уверял, что к организации финансовой пирамиды и участию в ОПГ не имеет никакого отношения и был лишь наемным сотрудником на зарплате, а в процессе досудебного расследования полностью погасил вменяемый ему ущерб, перечислив средства на специальный счет в банке, как того требует закон. Все остальные подсудимые своей вины не признали.





В дальнейших заседаниях суд намерен допросить потерпевших и свидетелей, а также подозреваемых и внимательно изучить материалы дела.



