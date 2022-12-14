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Дело вайнеров направлено в суд

13.12.2022, 08:13 63361
Дело вайнеров направлено в суд
Фото: Depositphotos
Дело поступило в Алмалинский районный суд Алматы
Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматы направила уголовное дело в отношении известных вайнеров, обвиняемых в создании и руководстве финпирамидой, в суд.

Прокуратурой города Алматы уголовное дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой в составе организованной преступной группы направлено в Алмалинский районный суд Алматы по обвинению Курмангалиева А., Бурканова Р., Рахимовой Д., Ча А., Рустемова Т., Касенова С., Султанбаева Н., Шерниязова М., Туребаева М., Жармухамед Б., Мансуровых Ерлана и Ержана", - говорится в сообщении прокуратуры.


По данным прокуратуры, "фигуранты дела Ораз А. и Саидбаев А. объявлены в международный розыск".

Отмечается, что в рамках дела наложены аресты на 41 недвижимое имущество, 3 автомашины, 9 банковских счетов и разные доли в уставном капитале в 16 компаниях.

Обвинение по делу будет поддержано процессуальным прокурором", - добавили в прокуратуре.


Напомним, известных казахстанских блогеров подозревают в создании финансовой пирамиды. Вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова арестовали в апреле этого года.
 

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Генпрокуратура ведет проверку деятельности "АрселорМиттал Темиртау"

14.12.2022, 11:11 3916
Генпрокуратура ведет проверку деятельности "АрселорМиттал Темиртау"
Контрактные обязательства по "АрселорМиттал Темиртау" пересмотрены
Алматы. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Республики Казахстан проводит проверку деятельности компании "АрселорМиттал Темиртау", сообщил на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Ускенбаев сообщил, что контрактные обязательства по "АрселорМиттал Темиртау" пересмотрены.

При этом в настоящее время под руководством Генеральной прокуратуры проводится комплексная проверка по деятельности АМТ", - сказал он, добавив, что о результатах будет доложено дополнительно.


12 декабря на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев заявил, что аварии с человеческими жертвами стали системными для "АрселорМиттал Темиртау". С 2006 года на предприятии произошло более 20 аварий, унесших жизни более 100 граждан страны. Только в этом году погибли 14 человек, в том числе 1 работник на прошлой неделе.

Согласно отчетам государственных органов и общественных организаций, компания нарушает трудовое, экологическое и налоговое законодательство, не исполняет инвестиционные обязательства. Общество ждет справедливых и безотлагательных мер. Контроль непосредственно за премьер-министром", - поручил президент.


Напомним, ночью 3 ноября в Шахтинске на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 5 работников.
 

Глава государства выразил соболезнования родным и близким Булата Аюханова

13.12.2022, 19:35 29536
Глава государства выразил соболезнования родным и близким Булата Аюханова
Фото: akorda.kz
Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким народного артиста Казахстана
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося деятеля культуры, артиста балета, хореографа, народного артиста Казахстана Булата Аюханова, сообщает пресс-служба Акорды.

Обладатель редкого таланта и творческого долголетия, Булат Газизович внес неоценимый вклад в развитие отечественной культуры и хореографического искусства. Основал и многие годы руководил художественным коллективом, сегодня широко известным как Государственный академический театр танца Республики Казахстан. Подготовил десятки балетных постановок на различных сценах в стране и за рубежом. В жизни и творчестве Булат Газизович сохранял верность нравственным и духовным ценностям, служил искусству, передавал знания и опыт молодому поколению. Светлая память о Булате Газизовиче навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в телеграмме.


Напомним, во вторник, 13 декабря, На 85-м году жизни скончался артист балета и хореограф, народный артист Казахской ССР Булат Аюханов.
 

Строящийся таунхаус сносят в предгорьях Алматы

13.12.2022, 16:28 41701
Строящийся таунхаус сносят в предгорьях Алматы
Фото: Акимат Алматы
Проверка установила, что объект строится незаконно
Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда начали снос многоквартирного жилого дома в микрорайоне Нурлытау.

Внеплановая проверка, проведенная в марте текущего года управлением градостроительного контроля, установила, что объект строится незаконно. Собственник был привлечен к административной ответственности с выдачей предписания на устранение нарушений", - сообщили в акимате Алматы.


По истечении срока предписания нарушения не были устранены, в связи с чем материалы были направлены в Бостандыкский районный суд на снос незаконно возведенного объекта. Районный суд вынес положительное решение о сносе объекта, однако собственник его обжаловал.

По итогам судебных разбирательств Алматинский городской суд постановил решение Бостандыкского районного суда оставить без изменения", - отметили в акимате.



Ранее сообщалось, что акимат Алматы проведет дополнительную экспертизу застроенного склона горы в Медеуском районе.  

Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы.

Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.


Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.

Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК. Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.

Президент Казахстана назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.

Общественники предлагают лишить акимат права отдавать предгорья Алматы под застройку.  
 

Ушел из жизни артист балета и хореограф Булат Аюханов

13.12.2022, 11:34 56061
Ушел из жизни артист балета и хореограф Булат Аюханов
Фото: cdnvideo.ru
Артист осуществил более 30 балетных постановок на музыку казахстанских композиторов, в том числе на мировых сценах
Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На 85-м году жизни скончался артист балета и хореограф, народный артист Казахской ССР Булат Аюханов.

Булат Аюханов родился в Семипалатинске 13 сентября 1938 года.



В 1967 году он основал первый в истории культуры и искусства не только в Казахстане, но и в Советском Союзе ансамбль хореографических миниатюр "Молодой балет Алма-Аты", став его бессменным руководителем, педагогом, исполнителем и концертмейстером.



В 1975 году коллектив был переименован в Государственный ансамбль классического танца Республики Казахстан. В 2003 году труппа Аюханова стала Государственным Академическим театром танца Республики Казахстан.



Хореограф осуществил более 30 балетных постановок на музыку казахстанских композиторов, в том числе на мировых сценах - в Канаде, Франции, лондонском театре Бернарда Шоу и Кадоган-холле.



 

Жителей Петропавловска возмутило намерение администрации города потратить 75 миллионов тенге на ледяные конструкции

13.12.2022, 09:56 59586
Многие горожане назвали такую "заботу" бессмысленной тратой бюджетных денег
Петропавловск. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске завершен конкурс госзакупок на подготовку к зимним праздникам, в рамках которой планируется сооружение ледяных конструкций на сумму 75 миллионов тенге.

Пять лотов около месяца назад разметили на сайте госзакупок. Конкурс завершен, и через неделю подрядчики приступят к работам. Как рассказали в городском акимате, скульптуры художественной резки с внутренней подсветкой должны появится в пяти частях города, сообщает телеканал "Астана".

В данную сумму входит 5 горок, также ледяные фигуры в количестве 44 штуки, также световое оформление и различные конструкции изо льда", - поделились планами в отделе ЖКХ пассажирского транспорта и автодорог Петропавловска.


Но многие горожане назвали такую "заботу" бессмысленной тратой бюджетных денег.

Тем более что из-за уже регулярных порывов на сетях "ледовые фигуры" то и дело возникают на улицах города", - говорится в материале.


Местные жители считают, что есть другие проблемы, на решение которых можно направить средства, например на отопление.

Нерационально. Зря тратят такие деньги. Не надо… Праздник закончится, и все снесут. Наверное, уже хватит делать шоу в Казахстане. Давайте просто сделаем какой-нибудь результат. Чтобы каждый день ходить и смотреть - вот, мы в этом году сделали вот это", - высказались горожане.



Напомним, накануне ночью в Петропавловске произошел прорыв трубы холодного водоснабжения на улице 314-й Стрелковой Дивизии. Администрация города обещала организовать подвоз воды жителям, оставшимся без водоснабжения.

Вчера в кулуарах правительства министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал, что в стране 17 энергообъектов нуждаются в незамедлительном ремонте.

Опять дело по форме собственности, кто это должен делать: частники, которые владеют станциями, наверное, они, там, где государство владеет, - государственный бюджет", - ответил Акчулаков.


Ранее он рассказал, что аварию в Экибастузе можно было избежать, оказав своевременное финансирование.
 

Новый "Аватар" стал претендентом на "Золотой глобус"

13.12.2022, 08:38 61491
Новый "Аватар" стал претендентом на "Золотой глобус"
Фото: geekville.ru
Премьера фильма состоится 16 декабря
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Лос-Анджелесе объявили номинантов 80-й премии "Золотой глобус-2023".

Претендентами на "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма" стали фильмы: "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Элвис" База Лурмана, "Фабельманы" Стивена Спилберга, "Тар" Тодда Филда, и "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, сообщает Lenta.ru.

В номинации "Лучшая драматическая актриса" представлены: Кейт Бланшетт ("Тар"), Оливия Колман ("Империя света"), Виола Дэвис ("Королева-воин"), Ана де Армас ("Блондинка") и Мишель Уильямс ("Фабельманы").

На награду в номинации "Лучший драматический актер": будут претендовать Остин Батлер ("Элвис"), Брендан Фрейзер ("Кит"), Хью Джекман ("Сын"), Билл Найи ("Живой") и Джереми Поуп ("Инспекция").

За звание лучшего драматического сериала поборются проекты: "Лучше звоните Солу", "Корона", "Дом дракона", "Озарк" и "Разделение".

Полный список номинантов опубликован на официальном сайте премии.

В 2021 году главную награду кинопремии получил драматический фильм "Власть пса" режиссера Джейна Кэмпиона с актером Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.


Напомним, 16 декабря на мировые экраны выйдет вторая часть "Аватар: Путь воды". В Казахстане фильм можно будет посмотреть и на казахском языке.

С 25 сентября на экраны кинотеатров в казахском дубляже уже вышел первый фильм. Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на своей странице в Facebook, сообщил, что цель переиздания оригинала приурочена к выходу второй части "Аватар: Путь воды", которая, как ожидается, станет самым знаковым фильмом следующего десятилетия.

Казахстанская творческая группа дубляжа провела качественную работу по переводу текста фильма на казахский язык, его локализации и озвучиванию", - сообщил Даурен Абаев, отметив, что Минкультуры намерено и дальше увеличивать прокат картин на казахском языке.

 

Превышение нагрузки на инженерные сети Алматы вызвано ошибками в проектировании - Досаев

12.12.2022, 17:48 79576
Превышение нагрузки на инженерные сети Алматы вызвано ошибками в проектировании - Досаев
Фото: Акорда
Сегодня это является серьезной проблемой не только города Алматы, но также и других регионов
Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня Алматы сталкивается с превышением нагрузки на инженерные сети из-за системных ошибок в проектировании и строительстве, сообщил в ходе заседания правительства аким мегаполиса Ерболат Досаев.

В рамках улучшения рейтинга Казахстана в Doing business с 2016 года был отменен этап согласования проектов, что привело к разбалансировке системы инженерных сетей", - отметил глава города.


По его словам, на сегодня это является серьезной проблемой не только города Алматы, но также и других регионов.

Для выхода из ситуации предлагается возобновить этап согласования проектных решений по подключению к инженерным сетям", - сообщил Ерболат Досаев.


Аким также заявил, за 11 месяцев текущего построено 203,9 километра сетей водоснабжения и канализации.

В 2023 году будет завершено строительство водозабора на реке Каргалы и корректировка ПСД по водозабору "Ерменсай", продолжено строительство водозабора на реке Аксай.

Ввод данных объектов позволит обеспечить 170 тысяч жителей города качественным водоснабжением", - пояснил он.


Кроме того, будут построены 217 километров новых сетей водоснабжения и водоотведения с охватом порядка 170 тысяч жителей.

Также будет завершено строительство 2  подстанций - "Алмагуль", "Туздыбастау" и сетей электроснабжения с охватом 540 тысяч потребителей.

В целях обеспечения теплом 450 тысяч потребителей в 2023 году будет завершена реконструкция 2 котельных - "Южная районная котельная" и "Премьера". При этом для снижения износа объем реконструкции теплосетей увеличится в 3 раза, до 15 километров в предстоящем году", - проинформировал глава города.


Так, по словам аким, для существенного снижения износа инженерных сетей начиная с 2023 года поэтапно в течение трех лет будет внедрена новая тарифная политика "Тариф в обмен на инвестиции" в целях повышения качества оказания коммунальных услуг.

Напомним, на 53% изношены теплосети и сети водоснабжения в Казахстане.

Ранее сообщалось, что жители Экибастуза остались без тепла в 30-градусный мороз из-за аварии на теплосетях. В городе объявлен режим ЧС. Позже авария произошла на теплотрассе города.

Кроме того, 20 марта в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба. Через 6 дней на ТЭЦ вновь произошла авария, из-за которой случились сбои в системе теплоснабжения.
 

В Алматы создали госоператора платных парковок

12.12.2022, 15:58 79166
В Алматы создали госоператора платных парковок
Начата работа по разработке программного обеспечения для дальнейшего обслуживания парковочных зон
Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день завершены процедуры по созданию единого оператора КГП на ПХВ "Алматы паркинг" и назначен директор предприятия, сообщили в пресс-службе управления городской мобильности Алматы.

Начата работа по разработке программного обеспечения для дальнейшего обслуживания парковочных зон. До этого времени компании, ранее администрировавшие парковки, будут продолжать свою деятельность. Это значит, что парковки работают в штатном режиме, оплата проверяется, штрафы выписываются", - проинформировали в управлении.


Сообщается, что по состоянию на 6 декабря 2022 года на счетах компаний имеется 596 млн тенге.

Данная сумма ежедневно пополняется и будет передана на счет созданного государственного предприятия после завершения судебных разбирательств в отношении руководителей компаний", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что в Алматы арестован генеральный директор ТОО "AlanParking" - предприятия, которое курировало платные парковки в городе.

Постановлено санкционировать содержание под стражей сроком на два месяца", - говорится в официальном сообщении Алматинского городского суда.


В нем говорится, что подозреваемый взят под арест по ходатайству органа досудебного расследования. В чем подозревается глава компании, в суде не уточнили.

Также арестован в Алматы на два месяца директор ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис". "Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено", - говорится в сообщении городского суда Алматы.

 В отношении него судом санкционирована ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 15 июня 2022 года.

Адвокат Жангельды Сулейманов прокомментировал аресты руководителей платных парковок.
 

 

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