В Таразе найден тайник с оружием, похищенным в январе

Фото: Polisia.kz
Тараз. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе сотрудники отдела криминальной полиции обнаружили мешок с оружием и боеприпасами, похищенными во время январских погромов.
Схрон с оружием и боеприпасами найден возле речки в одном из микрорайонов областного центра.
Из мешка были изъяты гладкоствольное ружье марки МР-133, гладкоствольное ружье 20-го калибра, ружье марки Pietta GHIBLI, 30 патронов калибра 9 мм и штык-нож", - информирует Polisia.kz.
По данному факту начато досудебное расследование, назначена судебно-баллистическая экспертиза.
Похищенное в январе этого года боевое оружие изъято в Алматы.