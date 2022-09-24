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В Таразе обнаружен тайник с оружием

23.09.2022, 12:13 10726
В Таразе обнаружен тайник с оружием
ТАРАЗ. 23 СЕНТЯБРЯ - Сотрудники уголовно-исполнительной системы обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в ходе ОПМ "Кару" в Таразе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе осмотра тайника сотрудники обнаружили нарезное гладкоствольное ружье 12-го калибра, 16 штук боеприпасов 12-го калибра и 25 штук патронов пистолета ПМ, а также 138 патронов к автомату Калашникова со стертыми номерными знаками, сообщает Polisia.kz.
 
Проводятся следственные действия.
 
В Алматинской области нашли тайник с похищенным во время январских беспорядков оружием.
 

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В Туркестанской области мошенник обманул банк на 20 млн тенге

23.09.2022, 19:27 4476
ТУРКЕСТАН. 23 СЕНТЯБРЯ - В отдел полиции Сарыагашского района с заявлением обратился представитель одного из банков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам заявителя, неизвестные путем реализации несуществующих товаров через мобильное приложение нанесли банку ущерб на сумму 20 млн тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество", сообщает Polisia.kz
 
Полицейские установили подозреваемого. Им оказался местный житель, безработный молодой человек. Он под видом совершения операций по купле-продаже товаров через банковское приложение обманным путем за месяц выманил 20 млн тенге. 
 
Он ничего не продавал, а полученные деньги потратил на собственные нужды. В настоящее время мошенник арестован. По данному факту проводится досудебное расследование.
 

Неизвестные покушались на жизнь жителя Караганды

23.09.2022, 18:46 5286
КАРАГАНДА. 23 СЕНТЯБРЯ - В пятницу, 23 сентября, около 11.30 в Караганде неизвестные с применением оружия покушались на жизнь местного жителя, после чего скрылись на авто, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В результате оперативно-розыскных мероприятий автомашина преступников обнаружена за пределами города. Один из фигурантов, применив оружие, пытался скрыться от преследовавших его сотрудников полиции. При его задержании оперативный сотрудник был ранен, сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.
 
Факт зарегистрирован в полиции, обстоятельства выясняются. В настоящее время принимаются меры по задержанию остальных лиц, причастных к произошедшему.
 

В Уральске полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся

23.09.2022, 18:15 6396
УРАЛЬСК. 23 СЕНТЯБРЯ - В Уральске на улице Момышулы 18 сентября полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Виновник ДТП скрылся, начато расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и статье 347 УК РК (Оставление места ДТП). Мы провели оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых установлено лицо, совершившее преступление. Он является нашим действующим сотрудником полиции. Hyundai, на котором совершен наезд на пешехода, водворен на штрафстоянку. Несмотря на то что он является сотрудником, мы приняли самые жесткие меры и водворили его в изолятор временного содержания. Мы приносим свои соболезнования семье потерпевшего", - цитирует портал "Мой город" Мирхата Аженова. 

 
По его словам, дело находится на контроле не только руководства департамента, но и руководства МВД. По делу назначен ряд экспертиз. 
 

От дачи показаний он отказался. Но в совершении преступления признался. Другие моменты происшествия будут выясняться", - добавил Мирхат Аженов. 

 
Ранее сообщалось, что в ВКО неизвестный насмерть сбил пешехода и скрылся. 
 

В Западном Казахстане пресечена попытка вывоза из страны 14,5 млн тенге

23.09.2022, 11:05 11971
В Западном Казахстане пресечена попытка вывоза из страны 14,5 млн тенге
Фото: КГД МФ
УРАЛЬСК. 23 СЕНТЯБРЯ - Сотрудниками таможенного поста "Орал-ЦТО" департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области совместно с Пограничной службой КНБ РК в ходе осуществления контроля пассажиров, убывающих международным рейсом Уральск - Анталья, был задержан гражданин одной из стран Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В момент задержания были выявлены наличные денежные средства в сумме 14,5 млн тенге (около 30 тысяч долларов США). Нарушитель провозил данную сумму денег в полиэтиленовом пакете вместе с вещами", - рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК.

 
К нарушителю были применены меры административного взыскания в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
 
В ведомсвте напомнили, что согласно нормам Таможенного кодекса ЕАЭС таможенному декларированию подлежат: наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.
 
Кроме этого, указом президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" запрещен вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза, а также золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KУMIS BARYS, выпускаемых Национальным Банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота свыше 100 грамм. 

Из Астаны авиарейсами пытались незаконно вывезти 490 млн тенге.
 

В Шымкенте вынесен приговор по делу о реализации поддельных долларов и психотропных веществ

23.09.2022, 09:53 13056
ШЫМКЕНТ. 23 СЕНТЯБРЯ - В Шымкенте вынесен приговор по делу о реализации поддельных денег в сумме $9,3 тысячи и психотропных веществ в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Департаментом АФМ по городу Шымкенту окончено уголовное дело по факту реализации поддельных денежных средств в сумме $9,3 тысячи 100-долларовыми купюрами и психотропных веществ в виде синтетического наркотика "мефедрон" в особо крупном размере", - проинформировали в пресс-службе АФМ РК.

 
В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 
 

Приговором суда задержанный был признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет", - сообщили в АФМ.


 

Казахстанец пытался незаконно ввезти из ОАЭ одиннадцать iPhone

22.09.2022, 21:12 25126
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Мужчина пытался ввезти незадекларированные iPhone 14, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
21 сентября в международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" Астаны на таможенном посту "Ауежай-Астана" при прохождении таможенного контроля пассажиров, пребывающих авиарейсом из Дубая, сотрудники таможенного поста совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК выявили попытку ввоза незадекларированных сотовых телефонов марки IPHONE 14 PRO в количестве 11 штук, которые не запущены в продажу, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
 
В соответствии с приказом МФ РК от 31 марта 2015 года № 250 критериями отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, для личного пользования мобильные телефоны не должны превышать 2 единицы на 1 человека.
 
Задержанные сотовые телефоны перемещены на склад временного хранения для дальнейшего прохождения таможенной очистки.
 
Гражданин РК будет привлечен к административной ответственности за недекларирование сотовых телефонов.


 

В Алматы кандасов подозревают в организации финпирамиды

22.09.2022, 19:49 26396
В Алматы кандасов подозревают в организации финпирамиды
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 22 СЕНТЯБРЯ - Основателей очередной финпирамиды задержала полиция Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Все четверо задержанных уроженцы КНР, двое из которых в статусе "кандасов" уже получили казахстанское гражданство, еще двое имеют вид на жительство в РК, сообщает Polisia.kz
 
Основная фигура - гражданка Д., 1996 года рождения, водворена в изолятор временного содержания. Роль и степень участия в преступлениях других участников группы будут установлены в ходе следствия. 
 
Действовали злоумышленники по следующей схеме: действуя от имени компании "Лазада групп", в интернете разместили объявление о возможности приумножить капитал и предложили гражданам инвестировать деньги в криптовалюту. 
 
В сомнительный проект некоторые вкладывали миллионы тенге. На самом деле организаторы "бизнеса", как установлено, и не собирались платить дивиденды, они изначально были нацелены на обман населения. Потерпевшие стали обращаться в районные управления полиции. 
 
Подозреваемых задержали в одной из квартир микрорайона Аккент. Речь идет о трех девушках и одном молодом человеке. Самой старшей участнице группы - 26 лет, по предварительным данным, она руководитель, а младшей участнице всего 20 лет. 
 
Полицейские при осмотре жилища подозреваемых обнаружили и изъяли свыше 60 банковских карт на разные имена, четыре сотовых телефона, сим-карты и ноутбуки. На съемной квартире также были найдены пять общих тетрадей с записями счетов банковских карт и паролей. 
 

В Шымкенте вынесли приговор высокопоставленным чиновникам

22.09.2022, 19:20 25521
В Шымкенте вынесли приговор высокопоставленным чиновникам
Фото: pexels.com
ШЫМКЕНТ. 22 СЕНТЯБРЯ - Антикоррупционная служба РК сообщила о том, что была поставлена точка в деле, фигурантами которого являлись высокопоставленные чиновники, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
21 сентября аль-Фарабийский районный суд Шымкента огласил приговор в отношении руководителя департамента внутреннего государственного аудита по ВКО Мараимова Е.З., руководителя отдела камерального контроля Агабек А.М., заместителя руководителя департамента внутреннего государственного аудита по Шымкенту Турсунбекова Е.С. и учредителя ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING" Кожахметова К.К., сообщает пресс-служба Антикора в своем Telegram-канале.
 
Все они обвинялись в получении, даче взятки и посредничестве во взяточничестве за оказание содействия в признании победителем в государственных закупках ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING".
 
Приговором суда Мараимову назначено наказание в виде 8 лет, Агабек - 7 лет 6 месяцев, Кожахметову - 7 лет лишения свободы.
 
Этим же приговором по факту посредничества во взяточничестве Турсунбекову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.
 
Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
 
Приговор не вступил в законную силу.
 

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