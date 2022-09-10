В Алматинской области нашли тайник с похищенным во время январских беспорядков оружием

Фото: Polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Сотрудниками учреждения № 57 ДУИС по Алматинской области и области Жетiсу была проведена оперативная работа по выявлению местонахождения оружия и боеприпасов, похищенных в ходе массовых беспорядков в январе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Polisia.kz, в ходе осмотра местности сотрудниками УИС совместно с УП города Талдыкоргана и СОГ Ескельдинского района под камнем возле остановки в поселке Жастар Ескельдинского района был обнаружен пистолет Макарова с магазином без патронов.
Благодаря бдительности наших сотрудников была проведена слаженная и оперативная работа совместно с сотрудниками УП города Талдыкоргана", - отметил начальник ДУИС Иглик Хасенов.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований и возбуждено уголовное дело по статье 287, часть 3, УК РК.
Напомним, более 2 тысяч единиц похищенного во время беспорядков оружия разыскивают в Казахстане.