В Таразе обнаружили тайник с оружием

Фото: ДП Жамбылской области
ТАРАЗ. 2 СЕНТЯБРЯ - Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков, 31 августа 2022 года обнаружили тайник с оружием и боеприпасами под одним из мостов города Тараза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Из полиэтиленового пакета черного цвета были изъяты травматический пистолет МР-79-9, 2 пистолета неизвестных марок, 1 слезоточивая граната, 22 патрона калибра 5,45 мм, 27 патронов 9 мм калибра, 5 патронов 12-го калибра и магазин от пистолета марки "Макаров", - сообщили в областном департаменте полиции.
Отмечается, что назначена судебно-баллистическая экспертиза.
Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно их сдавшее полиции, не будет привлекаться к уголовной и административной ответственности. Анонимность гарантируется", - добавили в полиции.
Напомним, более 2 тысяч единиц похищенного во время беспорядков оружия разыскивают в Казахстане.