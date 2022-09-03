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В Таразе обнаружили тайник с оружием

02.09.2022, 16:27 12446
В Таразе обнаружили тайник с оружием
Фото: ДП Жамбылской области
ТАРАЗ. 2 СЕНТЯБРЯ - Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков, 31 августа 2022 года обнаружили тайник с оружием и боеприпасами под одним из мостов города Тараза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Из полиэтиленового пакета черного цвета были изъяты травматический пистолет МР-79-9, 2 пистолета неизвестных марок, 1 слезоточивая граната, 22 патрона калибра 5,45 мм, 27 патронов 9 мм калибра, 5 патронов 12-го калибра и магазин от пистолета марки "Макаров", - сообщили в областном департаменте полиции.

 
Отмечается, что назначена судебно-баллистическая экспертиза.
 

Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно их сдавшее полиции, не будет привлекаться к уголовной и административной ответственности. Анонимность гарантируется", - добавили в полиции.


Напомним, более 2 тысяч единиц похищенного во время беспорядков оружия разыскивают в Казахстане.
 

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В двух городах Казахстана задержали членов ОПГ интернет-мошенников

03.09.2022, 11:22 1896
В двух городах Казахстана задержали членов ОПГ интернет-мошенников
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции СКО при координации прокуратуры региона совместно с управлением криминальной полиции департамента полиции города Нур Султана задержаны организаторы и члены преступной группы мошенников, в состав которой входило семь человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, задержанные имеют познания в области IT-технологий, психологии и успешно применяли их в мошеннической деятельности на территории Казахстана.
 

Группа разрабатывалась на протяжении трех месяцев. Роли каждого участника были распределены. К примеру: организаторы осуществляли роль координаторов, давали указания поднимать лимиты на перевод и снятие денежных средств, добытых мошенническим путем, другие члены группы подбирали так называемых "дропперов" - лиц, на которых оформляются платежные карты. Они выбирали их из числа ранее судимых, сирот-выпускников детских домов, студентов и просто доверчивых людей. Данных лиц преступники убеждали, что за эти действия никаких последствий не наступит. Кроме того, платежные карты передавались по отлаженной преступной цепочке другим участникам группы по городам Казахстана для дальнейшего обналичивания денежных средств в банкоматах", - проинформировали в полиции. 

 
Все задержанные водворены в ИВС городов Нур-Султан и Петропавловск. Трое из них ранее судимы за кражи, угон, хулиганство. 
 
На сегодняшний день выявлено свыше 64 эпизодов интернет-мошенничества. Предварительная сумма ущерба составляет порядка 200 млн тенге. 
 

Если вы стали жертвой интернет-мошенников, просим незамедлительно обратиться в полицию. Помните, оформляя на себя платежную карту и передавая ее незнакомым лицам за определенную сумму, вы являетесь соучастником преступления", - отметили в полиции.


Ранее сообщалось, что мошенники активно подделывают сервисы бронирования жилья и продажи авиабилетов в Казахстан.
 

Житель Мангистауской области перевозил в авто 152 кг осетровых

02.09.2022, 19:45 9981
Житель Мангистауской области перевозил в авто 152 кг осетровых
Фото: ДП Мангистауской области
АКТАУ. 2 СЕНТЯБРЯ - Инцидент произошел 31 августа. Сотрудники роты полиции на 100/32-м км трассы Актау - Форт Шевченко остановили Mitsubishi Delica, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 34 рыбины осетровых пород, сообщает "Лада".
 
В отношении подозреваемого в нарушении природоохранного законодательства начато досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное занятие редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений или животных, а также запрещёнными к использованию видами, их частями или дериватами). 
 
Иные сведения не разглашаются в интересах следствия.
 

Житель столицы организовал подпольное казино в подвале жилого дома

02.09.2022, 16:58 11996
Житель столицы организовал подпольное казино в подвале жилого дома
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Факт организации незаконного игорного заведения выявлен департаментом АФМ по Нур-Султану, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным АФМ, житель столицы с целью извлечения незаконной материальной выгоды в подвальном помещении одного из жилых домов открыл незаконное игорное заведение, проводил азартные игры путем реализации и приобретения фишек за денежные средства.
 
Ведется досудебное расследование. Указанному гражданину грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. 
 
Всего за 7 месяцев 2022 года АФМ пресечена деятельность 82 игорных заведений, из них подпольных казино - 4. Из незаконного оборота изъято порядка 3 тысяч предметов в виде игровых автоматов, терминалов, покерных столов, рулеток, компьютеров, сотовых телефонов, а также денежные средства на сумму свыше 5 млн тенге.

 
Ранее сообщалось, что житель Алматинской области организовал незаконную игру в рулетку с крупье. 
 

Житель Павлодара задержан с 18 мешками мака

02.09.2022, 10:18 15501
Житель Павлодара задержан с 18 мешками мака
Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 2 СЕНТЯБРЯ - Житель Павлодара изготавливал ацетилированный опий для личного употребления и сбыта из мака, который покупал в магазине города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Владелец магазина пояснил, что оптом приобретал мак в различных ИП Павлодара и уже реализовывал в розницу по 12 000 тенге за килограмм наркозависимым лицам. Сотрудники полиции изъяли в магазине 18 мешков с маком, каждый весом по 25 килограммов, по которым назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Болат Нурсеитов. 

 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 301 УК РК "Незаконный оборот ядовитых веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления или переработки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или ядовитых веществ", сообщает Polisia.kz.

Президент РК поручил разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.
 

Жителя Усть-Каменогорска подозревают в зоофилии

01.09.2022, 19:53 25106
Жителя Усть-Каменогорска подозревают в зоофилии
Фото: Noks.kz.
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 1 СЕНТЯБРЯ - Житель Усть-Каменогорска, предположительно, надругался над собакой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам очевидца, около двух ночи 31 августа он с другом услышали, что в кустах скулит собака, и решили посмотреть, не требуется ли животному помощь, сообщает Noks.kz.
 
Прохожие увидели, что на земле лежит мужчина, а под ним собака. Судя по характерным движениям незнакомца, он совершал действия сексуального характера. Очевидцы обратились в полицию.
 
Как сообщает Polisia.kz, по ранее зарегистрированному обращению полицейские установили и задержали 26-летнего жителя города, который ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в районе улицы Утепова совершил противоправные действия с участием собаки. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 407-1 КРК об АП "Жестокое обращение с животными".
 
Волонтеры нашли собаку и отвезли в ветеринарную клинику.

Внимание! Присутствует нецензурная лексика.

 

Очередной схрон с оружием обнаружили возле озера Сайран в Алматы

01.09.2022, 15:56 27626
Очередной схрон с оружием обнаружили возле озера Сайран в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 1 СЕНТЯБРЯ - В Алматы обнаружен очередной схрон с оружием. Тайник, заваленный сломанными сухими ветками, обнаружен в Алмалинском районе, неподалеку от озера Сайран, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Речь идет о двух гладкоствольных охотничьих ружьях 12-го калибра, газовом пистолете ПМ, а также боевых патронах", - сообщил оперуполномоченный учреждения ЛА 155/13 ДУИС Алматы Рахат Нурбеков. 

 
По предварительным данным, найденное оружие было похищено в ходе массовых беспорядков в январе этого года. Истинная его принадлежность будет установлена после проведения экспертизы. По данному факту начато досудебное расследование по статье 287, часть 2, УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия).

 
 

Президент РК поручил разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом

01.09.2022, 13:06 28736
Президент РК поручил разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана, поручил разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Большую угрозу здоровью нации несет растущее потребление синтетических наркотиков. Динамика резко отрицательная: за последние три года объем изымаемой из оборота "синтетики" вырос в 10 раз. Синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом", - сказал президент РК.

 
Он отметил, что с учетом масштаба этой крайне опасной социальной болезни борьба с производством и распространением синтетических наркотиков должна принять общенациональный характер.
 

Поэтому необходимо разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом", - сказал Токаев.

 

Расследование по факту рейдерского захвата ряда компаний проводит АФМ

31.08.2022, 15:18 33741
Расследование по факту рейдерского захвата ряда компаний проводит АФМ
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Агентство по финансовому мониторингу проводит расследование по факту рейдерского захвата ряда компаний, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим составила свыше 18 млрд тенге. 
 

14 июля в отношении граждан Бабаева Р., Танашева Т., Абижанова Д. и Алтыбасарова А. судом санкционирована мера пресечения - содержание под стражей. Коспаев, Шалин и Имашев объявлены в международный розыск. С санкции суда арестованы обнаруженные денежные средства вышеуказанных граждан на сумму почти 9 млн долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц. Изъято 19 автомобилей премиум-класса", - сообщает пресс-служба АФМ.

 
Досудебное расследование продолжается. В АФМ продолжают поступать заявления граждан о рейдерских захватах. 
 
В агентстве призвали предпринимателей, пострадавших от действий Коспаева и других лиц, обращаться в АФМ или территориальные подразделения.
 
 

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