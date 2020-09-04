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В Таразе задержали подозреваемого в убийстве

03.09.2020, 19:44 3943
В Таразе задержали подозреваемого в убийстве
Тараз. 3 сентября. Kazakhstan Today -2 сентября по подозрению в совершении тяжкого преступления, полицейские задержали 33-летнего подозреваемого, скрывавшегося от следствия в течение трех дней, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). 
 
В ходе предварительного следствия подозреваемый пояснил, что причиной конфликта с погибшим послужила словесная перепалка. 
 
В настоящий момент подозреваемый водворен в ИВС города Тараза.
 
Напомним, 30 августа, в 05.15, одним из жителей микрорайона Акбулак, неподалеку от ресторана, было обнаружено тело 27-летнего мужчины.
 

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