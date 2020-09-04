В Таразе задержали подозреваемого в убийстве

Как сообщает Polisia.kz, по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).
В ходе предварительного следствия подозреваемый пояснил, что причиной конфликта с погибшим послужила словесная перепалка.
В настоящий момент подозреваемый водворен в ИВС города Тараза.
Напомним, 30 августа, в 05.15, одним из жителей микрорайона Акбулак, неподалеку от ресторана, было обнаружено тело 27-летнего мужчины.
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