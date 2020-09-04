В Таразе задержали подозреваемого в убийстве

Тараз. 3 сентября. Kazakhstan Today -2 сентября по подозрению в совершении тяжкого преступления, полицейские задержали 33-летнего подозреваемого, скрывавшегося от следствия в течение трех дней, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).

В ходе предварительного следствия подозреваемый пояснил, что причиной конфликта с погибшим послужила словесная перепалка.

В настоящий момент подозреваемый водворен в ИВС города Тараза.

Напомним , 30 августа, в 05.15, одним из жителей микрорайона Акбулак, неподалеку от ресторана, было обнаружено тело 27-летнего мужчины.

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