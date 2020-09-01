В Таразе обнаружено тело 27-летнего мужчины

Тараз. 31 августа. Kazakhstan Today - Тело 27-летнего мужчины обнаружил житель микрорайона Акбулак в Таразе, передает Kazakhstan Today.

30 августа, в 05.15, одним из жителей микрорайона Акбулак, неподалеку от ресторана, было обнаружено тело 27-летнего мужчины, сообщает Polisia.kz

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). Следствие устанавливает, что стало причиной тяжкого преступления.





Сотрудники полиции установили 33-летнего подозреваемого - жителя города Тараза. В настоящее время принимаются меры к его задержанию.

Назначены все необходимые судебные экспертизы. Данный факт находится на контроле у руководства департамента полиции Жамбылской области.





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