В Туркестане задержали женщину, подозреваемую более чем в 30 фактах мошенничества

Туркестан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Полицейские города Туркестан задержали женщину, подозреваемую более чем в 30 фактах мошенничества, передает Kazakhstan Today.

"В Управление полиции города Туркестан обратились местные жители о том, что стали жертвами мошенницы, которая обманным путем завладела их деньгами. Так, одна из потерпевших сообщила, что некая женщина под предлогом оказания помощи в получении субсидий, выманила у нее 40 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК (Мошенничество). В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УП Туркестана задержали подозреваемую в мошенничестве. Ею оказалась жительница города Туркестан, которая путем мошенничества выманивала деньги у доверчивых граждан, обещая помощь в получении денег по госпрограмме. Следствием установлена причастность молодой женщины к свыше 30 фактам мошенничества на общую сумму более миллиона тенге", - сообщили в областном департаменте полиции.

В настоящее время по фактам мошенничества проводится досудебное расследование. Полицейскими выясняется причастность подозреваемой и к другим аналогичным фактам преступления.

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