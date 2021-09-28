В Туркестанской области мошенница обманула граждан на 15 млн тенге

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ТУРКЕСТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемую в мошенничестве на 15 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В дежурную часть Махтааральского РОП с заявлением о мошенничестве обратилась жительница соседнего Жетысайского района. Со слов потерпевшей, через мессенджер WhatsApp неизвестные лица предложили ей вложить средства в "раскрутку денег" для увеличения дохода. Под предлогом получения быстрой прибыли, злоумышленники обманным путем выманили у сельчанки 350 тысяч тенге. Спустя время женщина так и не дождалась обещанной прибыли или возврата денег. Поняв, что стала жертвой мошенничества, она обратилась за помощью к полицейским. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК (Мошенничество)", - сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские Махтааральского РОП задержали подозреваемую. Ею оказалась местная жительница, которую доставили в отдел полиции.
Как выяснилось, через группу в мессенджере WhatsApp аферистка аналогичным образом обманула еще 20 человек из разных областей. Войдя в доверие, она выманила у каждого из них от 15 до 500 тысяч тенге. Полученные путем мошенничества деньги подозреваемая потратила на азартные игры, а остальное использовала для собственных нужд.
Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 15 млн тенге.
Аналогичный случай мошенничества произошел в Нур-Султане. Как сообщили в столичном департаменте полиции, задержана 22-летняя жительница Нур-Султана, которая под предлогом раскрутки денег обманула 19 жителей столицы.
Для осуществления своих корыстных целей она в мессенджере WhatsApp создала групповой чат, куда заманивала пользователей и предлагала услуги по раскрутке денег на спортивных ставках. С целью получить доверие пользователей она публиковала в чате фейковые чеки и квитанции о выигрышах. Задержанная обещала в течение суток выигрыш со 100%-ной прибылью и уговаривала перечислить деньги на электронный кошелек. Доверчивые граждане отправляли суммы от 100 000 до 300 000 тенге на электронный кошелек, однако после поступления денег она блокировала номера потерпевших. В ходе расследования установлено, что подозреваемая никакого отношения к ставкам не имела, а деньгами распорядилась по своему усмотрению", - проинформировали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество). В настоящее время задержанная подозревается по 19 эпизодам, однако потерпевших может быть больше. Общая сумма ущерба составила 3 500 000 тенге.
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Сейф с 8 млн тенге вынесли воры из дома в ВКО
28.09.2021, 15:14 2755
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 СЕНТЯБРЯ - Двое мужчин вынесли сейф с деньгами и золотыми изделиями из дома жительницы ВКО, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В середине сентября на оперативный канал 102 в ОП города Риддера поступило сообщение от 35-летней местной жительницы о том, что в период времени с 07.30 до 09.30 неизвестные путем отжатия пластикового окна проникли в ее дом, откуда из подсобного помещения тайно похитили металлический сейф. В сейфе находилось 8 млн тенге, золотой мужской перстень, документы на дом, медная монета 1843 года выпуска, медаль "Енбегі ушін", пишет Polisia.kz
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Общий причиненный материальный ущерб составил 10 млн тенге.
В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам были задержаны двое ранее неоднократно судимых местных жителей в возрасте 30 лет, которые частично выдали похищенное имущество. Подозреваемые лица водворены в изолятор временного содержания", - рассказал начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 части 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Кража).
Россиянин, разыскиваемый 30 лет за убийство, задержан в ВКО
28.09.2021, 12:06 16606
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 СЕНТЯБРЯ - Россиянин, находившийся в розыске почти 30 лет, задержан в Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ВКО задержали россиянина, который почти 30 лет находился в международном розыске, пишет Polisia.kz
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Сотрудниками криминальной полиции в городе Семее был задержан гражданин Российской Федерации, который около 30 лет скрывался от правоохранительных органов.
Разыскиваемый с февраля 1992 года находился в межгосударственном розыске за совершение особо тяжкого преступления, связанного с нанесением телесных повреждений, повлекших смерть человека.
Как рассказали в полиции, все это время он сожительствовал с женщиной, от которой скрывал свои настоящие данные, представляясь другим именем.
В настоящее время решается вопрос об экстрадиции данного уголовного преступника в Российскую Федерацию", - отметил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.
Должностные лица МангистауМунайГаза приговорены к 5 годам тюрьмы за хищение 455 млн тенге
28.09.2021, 11:52 20899
АКТАУ. 28 СЕНТЯБРЯ - Агентство по финансовому мониторингу завершило уголовное дело в отношении должностных лиц АО "МангистауМунайГаз", которые подозревались в хищении 455 млн тенге со счетов компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Территориальным департаментом АФМ по Мангистауской области установлено, что в 2017-2018 годах директор департамента правового обеспечения АО "МангистауМунайГаз" Д. Бейсембин и его заместитель А. Дауленбаева заключали фиктивные договоры оказания услуг по восстановлению и регистрации правоустанавливающих документов на объекты недвижимости АО с Д. Лисовым и А. Юндт", - сообщает пресс-служба АФМ РК.
При этом, как рассказали в ведомстве, документы на более 700 объектов недвижимости АО хранились в госархиве Мангистауской области и в восстановлении не нуждались. Копии документов выдаются бесплатно.
Таким образом, со счетов АО в адрес Д. Лисового необоснованно было перечислено более 455 млн тенге. За оказанные услуги Д. Лисовой и А. Юндт получили по 10 млн тенге каждый", - уточнили в пресс-службе.
По информации АФМ, виновные лица осуждены к 5 годам лишения свободы.