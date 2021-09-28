В Туркестанской области мошенница обманула граждан на 15 млн тенге

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ТУРКЕСТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемую в мошенничестве на 15 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В дежурную часть Махтааральского РОП с заявлением о мошенничестве обратилась жительница соседнего Жетысайского района. Со слов потерпевшей, через мессенджер WhatsApp неизвестные лица предложили ей вложить средства в "раскрутку денег" для увеличения дохода. Под предлогом получения быстрой прибыли, злоумышленники обманным путем выманили у сельчанки 350 тысяч тенге. Спустя время женщина так и не дождалась обещанной прибыли или возврата денег. Поняв, что стала жертвой мошенничества, она обратилась за помощью к полицейским. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК (Мошенничество)", - сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские Махтааральского РОП задержали подозреваемую. Ею оказалась местная жительница, которую доставили в отдел полиции.

Как выяснилось, через группу в мессенджере WhatsApp аферистка аналогичным образом обманула еще 20 человек из разных областей. Войдя в доверие, она выманила у каждого из них от 15 до 500 тысяч тенге. Полученные путем мошенничества деньги подозреваемая потратила на азартные игры, а остальное использовала для собственных нужд.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 15 млн тенге.

Аналогичный случай мошенничества произошел в Нур-Султане. Как сообщили в столичном департаменте полиции, задержана 22-летняя жительница Нур-Султана, которая под предлогом раскрутки денег обманула 19 жителей столицы.

Для осуществления своих корыстных целей она в мессенджере WhatsApp создала групповой чат, куда заманивала пользователей и предлагала услуги по раскрутке денег на спортивных ставках. С целью получить доверие пользователей она публиковала в чате фейковые чеки и квитанции о выигрышах. Задержанная обещала в течение суток выигрыш со 100%-ной прибылью и уговаривала перечислить деньги на электронный кошелек. Доверчивые граждане отправляли суммы от 100 000 до 300 000 тенге на электронный кошелек, однако после поступления денег она блокировала номера потерпевших. В ходе расследования установлено, что подозреваемая никакого отношения к ставкам не имела, а деньгами распорядилась по своему усмотрению", - проинформировали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество). В настоящее время задержанная подозревается по 19 эпизодам, однако потерпевших может быть больше. Общая сумма ущерба составила 3 500 000 тенге.





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