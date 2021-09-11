Новый вид мошенничества появился в Казахстане

КАРАГАНДА. 10 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане появился новый вид мошенничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мошенники задают вопросы о вакцинации и крадут деньги через мобильный банкинг, сообщает "31 канал"

Злоумышленники звонят с вопросом, вакцинировались вы или нет, а затем просят нажать одну из цифр в зависимости от ответа. Хотя медицинские сведения и являются врачебной тайной, доверчивые граждане отвечают и лишаются своих денег".

Просят нажать одну из цифр, в зависимости от того, привились вы или нет. После этого программа блокирует мобильный телефон гражданина и все банкинг-сведения", - рассказала юрист Елена Попова.

Так мошенники получают доступ ко всем приложениям и просто крадут деньги со счетов. Звонки поступают с коротких номеров, например, 912 или 911. Как правило, номера зарегистрированы в соседней стране.

Путём этих сообщений запускается определённая программа на телефон - вирус. Уже получив доступ к телефону, мошенник удалённо подключается к нему и, соответственно, совершает хищение денег", - пояснил заместитель начальника Михайловского отдела полиции Караганды Саят Сатанов.

К адвокатам уже обратились десятки доверчивых карагандинцев. Юристы предупреждают, что на подобные звонки или сообщения отвечать нельзя. SMS-сообщения с неизвестных номеров лучше вообще не открывать. Государственные органы подобные опросы не проводят. А если и будут, сообщат об этом в СМИ. Основная цель мошенников - получить доступ к вашему телефону.

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