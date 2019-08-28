В Туркестанской области пьяный сельчанин изнасиловал и зарезал свою трехлетнюю дочь

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области оглашен приговор по делу в отношении жителя сельского округа Боржар аула Бадам Ордабасинского района, 1972 года рождения. Его признали виновным в жестоком изнасиловании и убийстве своей трехлетней дочери. Суд назначил ему пожизненное лишение свободы, пишет otyrar.kz.
В октябре прошлого года Серик Рахимбердиев в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал и убил свою дочь. Он нанес ребенку 38 ножевых ранений, каждое из которых было смертельным.
Свою вину подсудимый признал только в убийстве.
Комплексная психиатрическая комиссия пришла к выводу, что подсудимый здоров, никакими отклонениями не страдает, за свои поступки отвечать способен.
Приговор не вступил в законную силу. Подсудимый собирается его обжаловать.
Как сообщалось ранее, в Алматы 12-летнюю девочку изнасиловал пожилой любовник ее матери. Пьяный житель Байконура на остановке пытался растлить свою пятилетнюю дочь. Житель Актобе объявлен в международный розыск за изнасилование родной дочери.
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