В Туркестанской области пьяный сельчанин изнасиловал и зарезал свою трехлетнюю дочь

Туркестан. 27 августа. Kazakhstan Today - В Туркестанской области к пожизненному лишению свободы приговорен сельчанин за изнасилование и убийство трехлетней дочери, передает Kazakhstan Today.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области оглашен приговор по делу в отношении жителя сельского округа Боржар аула Бадам Ордабасинского района, 1972 года рождения. Его признали виновным в жестоком изнасиловании и убийстве своей трехлетней дочери. Суд назначил ему пожизненное лишение свободы, пишет otyrar.kz

В октябре прошлого года Серик Рахимбердиев в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал и убил свою дочь. Он нанес ребенку 38 ножевых ранений, каждое из которых было смертельным.

Свою вину подсудимый признал только в убийстве.

Комплексная психиатрическая комиссия пришла к выводу, что подсудимый здоров, никакими отклонениями не страдает, за свои поступки отвечать способен.

Приговор не вступил в законную силу. Подсудимый собирается его обжаловать.

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