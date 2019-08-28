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В Туркестанской области пьяный сельчанин изнасиловал и зарезал свою трехлетнюю дочь

27.08.2019, 12:54 30619
В Туркестанской области пьяный сельчанин изнасиловал и зарезал свою трехлетнюю дочь
Туркестан. 27 августа. Kazakhstan Today - В Туркестанской области к пожизненному лишению свободы приговорен сельчанин за изнасилование и убийство трехлетней дочери, передает Kazakhstan Today.
 
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области оглашен приговор по делу в отношении жителя сельского округа Боржар аула Бадам Ордабасинского района, 1972 года рождения. Его признали виновным в жестоком изнасиловании и убийстве своей трехлетней дочери. Суд назначил ему пожизненное лишение свободы, пишет otyrar.kz.
 
В октябре прошлого года Серик Рахимбердиев в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал и убил свою дочь. Он нанес ребенку 38 ножевых ранений, каждое из которых было смертельным.
 
Свою вину подсудимый признал только в убийстве.
 
Комплексная психиатрическая комиссия пришла к выводу, что подсудимый здоров, никакими отклонениями не страдает, за свои поступки отвечать способен.
 
Приговор не вступил в законную силу. Подсудимый собирается его обжаловать.
 
 

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