Байконур. 20 августа. Kazakhstan Today - Пьяный житель Байконура на остановке пытался растлить пятилетнюю дочь, передает Kazakhstan Today.

16 августа, около 18 часов, местный житель 1986 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, на автобусной остановке по проспекту Королева города Байконур, совершил действия сексуального характера в отношении своей пятилетней дочери. Преступные действия были пресечены случайными очевидцами", - сообщили в Следственном комитете РФ на комплексе "Байконур".

По информации ведомства, очевидцы задержали преступника на месте и сообщили в правоохранительные органы. В ходе проверки сообщения полученные сведения подтвердились. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В настоящее время подозреваемый задержан, следователями в суд направлено ходатайство о его аресте.

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