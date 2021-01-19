В ВКО осудили двух человек за подстрекательство к даче взятки

Усть-Каменогорск. 18 января. Kazakhstan Today - Приговор вынес Специализированный межрайонный суд по уголовным делам, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Антикоррупционная служба по ВКО, осуждены граждане Баймадиев и Басболатов по факту подстрекательства к даче взятки должностным лицам правоохранительных органов в сумме 40 миллионов тенге, а также по факту покушения на мошенничество за положительное разрешение уголовного дела в отношении двух заместителей председателей комитета по делам спорта и физической культуры.

Приговором суда Баймадиев осужден с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет и Басболатов с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 10 лет, оба с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

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