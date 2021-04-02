В ВКО у браконьеров обнаружили туши двух косуль

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 1 АПРЕЛЯ - На днях в Зайсанском районе на трассе Омск - Майкапшагай была остановлена и проверена автомашина Chevrolet Niva, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz , в машине находились 47-летний житель села Боран и 43-летний житель Зайсана. В багажнике обнаружены туши двух косуль общим весом 37 килограммов и двуствольное гладкоствольное ружье 16-го калибра, принадлежащее одному из мужчин.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 337 УК РК.

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