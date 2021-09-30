УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 29 СЕНТЯБРЯ - В Восточном Казахстане бывший заместитель акима района осужден за получение взятки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глубоковским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении К., который обвинялся в получении взятки в значительном размере, сообщает Noks.kz
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Подсудимый работал в должности заместителя акима Глубоковского района с октября 2020 года по апрель 2021 года. Чиновник, по данным суда, получил взятку в размере 400 000 тенге от предпринимателя за оказание помощи в своевременном финансировании из бюджета выполненных его предприятием работ. В частности, речь идет об очистке и содержании дороги и устранении ЧС в одном из сел района. Он был задержан непосредственно после получения денежных средств.
С учетом всех обстоятельств дела суд первой инстанции назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в пресс-службе Глубоковского райсуда.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей судебной инстанции.
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В Алматинской области задержан мошенник, год находившийся в розыске
30.09.2021, 16:00 5023
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ – В Алматинской области задержан подозреваемый в мошенничестве, находившийся в розыске год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
33-летний мужчина был задержан при проведении оперативно-розыскных мероприятий в городе Талгар Алматинской области, пишет polisia.kz
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Работал" злоумышленник по заранее придуманному плану - входил в доверие к людям и предлагал купить автомашины по цене ниже рыночной, находящиеся в залоге. Потерпевшим показывал фотографии машин, взятые из интернета. Люди оплачивали "покупку", предоставляя 100-процентную оплату", – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Алматы Есен Искаков.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 190 части 4 Уголовного кодекса РК "Мошенничество". На данный момент следствием доказаны 3 преступных эпизода, общий ущерб которых составил более 12 млн тенге.
Сотрудники полиции полагают, что пострадавших от рук этого человека больше, и просят граждан, пострадавших от мошеннических действий задержанного обратиться по телефонам: 8–708–707-9202; 8–775–106–1884; 8-775-774-4441.
Пьяный пастух застрелил мужчину из-за замечания
30.09.2021, 11:38 49816
КАРАГАНДА. 30 СЕНТЯБРЯ - В Карагандинской области пьяный пастух застрелил односельчанина из-за замечания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
29 сентября, около 18.00, в Каркаралинском районе, в трех километрах от села Аманжолова, в степи с огнестрельным ранением обнаружено тело 50-летнего мужчины, сообщает Polisia.kz.
Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления по задержан 35-летний житель села.
"Задержанный признался, что, будучи в нетрезвом состоянии, собрался пасти скот. Потерпевший на этот счет сделал ему замечание. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил ружье и выстрелил в потерпевшего", - рассказал начальник департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК "Убийство". Сотрудниками полиции орудие преступления изъято. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.
Напомним, в результате стрельбы в Лисаковске погибли женщина и стрелок.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Полиция Алматы расследует дело о насилии над трехмесячной девочкой
30.09.2021, 10:48 61561
АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов прокомментировал дело о насилии над трехмесячной девочкой собственным отцом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам Рустама Абдрахманова, производство по уголовному делу осуществляет управление полиции Турксибского района.
Уголовное дело зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований 11 сентября. В настоящее время назначена экспертиза. По заявлению, по которому мы зарегистрировали уголовное дело, маленький ребенок в трехмесячном возрасте был подвергнут насилию со стороны отца. Сейчас эти обстоятельства нами подробно исследуются. Назначенное экспертное исследование еще не готово. К экспертизе привлечен ряд специалистов по ходатайству экспертного учреждения", - сказал Рустам Абдрахманов.
Он также ответил на часто поступающие вопросы касательно фигурантов преступления.
Фигуранты находятся в городе Алматы, никто город не покидал, мера пресечения в отношении этих людей не избиралась. На данный момент никто не задержан, мы все ждем заключения экспертизы, которая не готова. Экспертизой занимается другое ведомство. Мы все необходимые вопросы поставили перед этой организацией, дождемся заключения и начнем активные следственные действия. Какое будет заключение, никому неизвестно, на руках ни у участников уголовного дела, ни у нас его пока нету. В производстве все", - цитирует спикера "Казинформ".
Он также добавил, что постоянно находится на связи с человеком, который нашел ребенка. Ранее в соцсетях и СМИ распространялась информация об изнасиловании трехмесячной девочки в Алматы.