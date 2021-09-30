УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 29 СЕНТЯБРЯ - В Восточном Казахстане бывший заместитель акима района осужден за получение взятки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глубоковским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении К., который обвинялся в получении взятки в значительном размере, сообщает Noks.kz

Подсудимый работал в должности заместителя акима Глубоковского района с октября 2020 года по апрель 2021 года. Чиновник, по данным суда, получил взятку в размере 400 000 тенге от предпринимателя за оказание помощи в своевременном финансировании из бюджета выполненных его предприятием работ. В частности, речь идет об очистке и содержании дороги и устранении ЧС в одном из сел района. Он был задержан непосредственно после получения денежных средств.

С учетом всех обстоятельств дела суд первой инстанции назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в пресс-службе Глубоковского райсуда.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей судебной инстанции.





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