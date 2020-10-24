В Западном Казахстане сына известного бизнесмена будут судить за причинение смерти по неосторожности

Дело было передано в суд, предварительное слушание назначено на 26 октября. Судить Артёма Крылова будут по части 1 статьи 104 (Причинение смерти по неосторожности). Согласно статье, ему может грозить ограничение свободы до трёх лет либо лишение свободы на тот же срок, сообщает "Уральская неделя".
Резонансное дело по обвинению несовершеннолетнего Крылова А.В. пройдёт по части 1 статьи 104 УК РК. По делу назначено предварительное слушание на 26 октября 2020 года на 15.00 в Ювенальном суде ЗКО", - сообщили в пресс-службе областного суда.
Так как на скамье подсудимых находится несовершеннолетний, процесс пройдёт в закрытом режиме.
Напомним, Екатерина Ананьева, жительница Уральска, погибла 6 июня. В тот вечер она, поработав на своём дачном участке, решила искупаться в реке Чаган. Однако в то время, как женщина уже плыла к берегу, её сбил катер, который тут же скрылся. В результате столкновения женщине отсекло голову и руку - эти части тела до сих пор не были найдены.
22 сентября 17-летнего Артёма Крылова, обвиняемого в непреднамеренном убийстве Екатерины Ананьевой, выпустили под подписку о невыезде. Об этом рассказала его адвокат. На сегодняшний день действия Крылова переквалифицированы следствием со статьи 99 (Убийство) на часть 1 статьи 104 УК РК (Причинение смерти по неосторожности), которое является преступлением небольшой тяжести".
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