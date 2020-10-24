В Западном Казахстане сына известного бизнесмена будут судить за причинение смерти по неосторожности

Уральск. 23 октября. Kazakhstan Today - Смерть женщины под катером: подростка, который находился за рулём, будут судить за причинение смерти по неосторожности, передает Kazakhstan Today.

Дело было передано в суд, предварительное слушание назначено на 26 октября. Судить Артёма Крылова будут по части 1 статьи 104 (Причинение смерти по неосторожности). Согласно статье, ему может грозить ограничение свободы до трёх лет либо лишение свободы на тот же срок, сообщает " Уральская неделя ".

Резонансное дело по обвинению несовершеннолетнего Крылова А.В. пройдёт по части 1 статьи 104 УК РК. По делу назначено предварительное слушание на 26 октября 2020 года на 15.00 в Ювенальном суде ЗКО", - сообщили в пресс-службе областного суда.

Так как на скамье подсудимых находится несовершеннолетний, процесс пройдёт в закрытом режиме.

Напомним, Екатерина Ананьева, жительница Уральска, погибла 6 июня. В тот вечер она, поработав на своём дачном участке, решила искупаться в реке Чаган. Однако в то время, как женщина уже плыла к берегу, её сбил катер, который тут же скрылся. В результате столкновения женщине отсекло голову и руку - эти части тела до сих пор не были найдены.

22 сентября 17-летнего Артёма Крылова, обвиняемого в непреднамеренном убийстве Екатерины Ананьевой, выпустили под подписку о невыезде . Об этом рассказала его адвокат. На сегодняшний день действия Крылова переквалифицированы следствием со статьи 99 (Убийство) на часть 1 статьи 104 УК РК (Причинение смерти по неосторожности), которое является преступлением небольшой тяжести".

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