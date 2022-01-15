В Жамбылской области изъято более 40 единиц оружия и боеприпасов

ТАРАЗ. 14 ЯНВАРЯ - После обращения полицейских с просьбой сообщать информацию об обнаруженном оружии, боеприпасах и специальных средствах, на пульт "102" начали поступать звонки с сообщением об их местонахождении, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Звонки поступают из Тараза и всех районов Жамбылской области. За сутки по информации жамбылцев полицейскими изъято более 40 единиц оружия и боеприпасов", - сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Так, 13 января 2022 года в отделы полиции обратились местные жители с сообщением о найденном оружии. Прибывшие на указанные места полицейские обнаружили три автомата Калашникова и гранатомет. Все изъятое оружие направлено на экспертизу.
Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее их полиции, не будет привлекаться к уголовной и административной ответственности. Анонимность гарантируется".
Напомним, в Жамбылской области при поиске участников беспорядков погибли двое пограничников.