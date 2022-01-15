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В Жамбылской области изъято более 40 единиц оружия и боеприпасов

14.01.2022, 12:12 64006
ТАРАЗ. 14 ЯНВАРЯ - После обращения полицейских с просьбой сообщать информацию об обнаруженном оружии, боеприпасах и специальных средствах, на пульт "102" начали поступать звонки с сообщением об их местонахождении, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Звонки поступают из Тараза и всех районов Жамбылской области. За сутки по информации жамбылцев полицейскими изъято более 40 единиц оружия и боеприпасов", - сообщает пресс-служба департамента полиции региона. 

 
Так, 13 января 2022 года в отделы полиции обратились местные жители с сообщением о найденном оружии. Прибывшие на указанные места полицейские обнаружили три автомата Калашникова и гранатомет. Все изъятое оружие направлено на экспертизу. 
 

Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее их полиции, не будет привлекаться к уголовной и административной ответственности. Анонимность гарантируется".


Напомним, в Жамбылской области при поиске участников беспорядков погибли двое пограничников.
 

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В Алматы в ходе спецоперации задержаны грабители оружейного магазина

15.01.2022, 13:20 7881
В Алматы в ходе спецоперации задержаны грабители оружейного магазина
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 15 ЯНВАРЯ - Огнестрельное оружие и специнвентарь изъяты в ходе спецоперации в Алматы у подозреваемых в ограблении и мародерстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Из доклада криминальной полиции города, по подозрению в ограблении двух оружейных магазинов задержаны 44-летний житель Жамбылской области и 24-летний приезжий из Алматинской области.
 

При обыске арендованной квартиры изъято нарезное и охотничье ружья, патроны, бронежилет, оптические прицелы, бинокли, военизированная одежда, сотовые телефоны и носимые вещи", - пишет Polisia.kz. 

 
Подозреваемые признались в ограблении и мародерстве. 
 
Сообщили, что планировали уехать с награбленным из города. Личности задержанных проверяются на причастность к массовым беспорядкам и другим противоправным действиям.

По данным комендатуры Алматы, на сегодняшний день задежано более 2,4 тыс. лиц причастных к беспорядкам в городе
 

Подозреваемый в ограблении ломабрдов 17-летний парень задержан в Калкамане

15.01.2022, 13:00 5606
АЛМАТЫ. 15 ЯНВАРЯ - В микрорайоне Калкаман у 17-летнего парня изъяли похищенные из ломбарда сотовые телефоны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По сообщению управления полиции Наурызбайского района, по подозрению в ограблении одного из ломбардов, расположенных по проспекту Райымбека, задержан 17-летний парень, сообщает Polisia.kz.
 
Материальный ущерб, нанесенный в результате мародерства, потерпевший оценил в 2 млн тенге. Похищенные мобильные устройства и гаджеты полицейские обнаружили в съемном жилище подозреваемого. Вещественные доказательства изъяты. 

По информации полиции, проводится досудебное расследование  по части 3 статье 188 УК РК (Кража). Подозреваемый взят под стражу.
 
 

О текущих результатах контртеррористической операции в Алматинской области рассказали в КНБ

15.01.2022, 11:07 9081
Фото: КНБ РК
ТАЛДЫКОРГАН. 15 ЯНВАРЯ - В Комитете национальной безопасности рассказали об операциях задержания в Алматинской области причастных к беспорядкам в Алматы и области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В период с 5 по 6 января текущего года департаментом погранслужбы по Алматинской области в районе села Ушбулак задержаны по подозрению в участии в антиобщественных акциях двое граждан РК, предположительно приверженцев деструктивной религиозной организации с религиозной литературой. В настоящее время задержанные лица проверяются на причастность к религиозно-экстремистской организации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Комитета национальной безопасности.

 
Кроме того, в районе Большого Алматинского озера задержаны 5 граждан на автомашине марки "Тойота", без документов удостоверяющих личность. 
 

При досмотре автомобиля обнаружено: винчестер 12 калибра с 7 патронами, травматический пистолет с 1 патроном, окровавленный нож, денежные средства в размере 600 тысяч тенге. Установлена их причастность к массовым беспорядкам в Алматы и грабежу оружейного магазина", - рассказали подробности в пресс-службе. 

 
Также, в селе Малый Дехан выявлено 19 человек, участвовавших в беспорядках в Алматы. Оперативной группой ведется опрос задержанных.
 

7 января совместно с подразделениями вооруженных сил РК, задержаны 184 возможных участника антиобщественных акций в городах Алматы и Талдыкоргане, а также 41 нарушитель законодательства РК в области охраны государственной границы. Изъято 13 единиц огнестрельного оружия, 185 единиц боеприпасов, 8 мобильных телефонов, денежных средств около 900 тысяч тенге и 100 тысяч долларов США. Задержана 1 автомашина, числящаяся в угоне", - говорится в сообщении.

 
Также в комитете рассказали, что 13 января выявлено и задержано 26 граждан РК по подозрению в причастности к беспорядкам, а также 5 граждан РК за незаконное хранение оружия. Изъято 6 единиц огнестрельного оружия.
 

Подразделения пограничной службы находятся в постоянной боевой готовности, охрана границы осуществляется в усиленном режиме", - заключили в КНБ.


 

Транспортные полицейские в период ЧП задержали 203 человека

14.01.2022, 19:38 43441
НУР-СУЛТАН. 14 ЯНВАРЯ - С начала января на объектах железнодорожного и воздушного транспорта страны транспортными полицейскими к административной ответственности привлечено 349 правонарушителей. В том числе в период ЧП 203 человека, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сотрудники линейного отдела полиции на станции Кандыагаш установили и задержали 25-летнего жителя Актюбинской области, который принимал участие 4 января в несанкционированном митинге на перроне вокзала станции Кандыагаш, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
 
В отношении него составлен административный протокол по части 6 статьи 488 КоАП РК (Нарушение законодательства РК о порядке организации и проведения мирных собраний), а также по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Постановлением Мугалжарского районного суда Актюбинской области гражданин арестован на 15 суток.
 
Также на вокзале Павлодара задержан местный житель 1993 года рождения, планировавший выехать на пассажирском поезде сообщением Павлодар-Омск. В ходе досмотра в его личном телефоне обнаружена переписка, свидетельствующая об участии в несанкционированном митинге в поселке Баянаул Павлодарской области.
 
В отношении него транспортными полицейскими также составлен административный протокол по части 6 статьи 488 КоАП РК. Решением специализированного административного суда Павлодара мужчина арестован на 15 суток. 
 

В Алматы у мародеров изъяли оружие и бытовую технику

14.01.2022, 17:08 59521
В Алматы у мародеров изъяли оружие и бытовую технику
Фото: polisia.kz.
АЛМАТЫ. 14 ЯНВАРЯ - В Алматы задержаны два мародера с элитными вещами и оружием, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Задержанные оказались уроженцами Узбекистана, проживающие в одном из поселков Алматинской области. В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщает Polisia.kz
 
По данным комендатуры, 26-летний гражданин Ж. и 22-летний гражданин К. участвовали в митингах и нападении на магазины "Технодом", RedPark по проспекту Райымбека. 
 

На площади по улице Сатпаева им удалось завладеть помповым ружьем с патронами 12 калибра и шумовой гранатой. При задержании полицейские изъяли у фигурантов бытовую технику, одежду и напитки, похищенные с АЗС "Royal Petrol", - проинформировали в полиции. 

 
По данному факту начато досудебное расследование.

 

Таксист помог вычислить мародера в Алматы

14.01.2022, 16:24 60811
Таксист помог вычислить мародера в Алматы
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 14 ЯНВАРЯ - В Алматы таксист помог вычислить и задержать мародера, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как выяснилось, один из участников массовых беспорядков и мародерства похитил гладкоствольное ружье BrowntnG с 10 патронами из крупного оружейного магазина в Алматы и спрятал в мусорном баке во дворе в пятом микрорайоне города, сообщает Polisia.kz.
 
Через несколько дней грабитель приехал к тайнику на такси, водитель которого обратил внимание на то, что в коробке из-под телевизора пассажир перевозил оружие. Он незамедлительно сообщил об этом в полицию, информирует источник.
 
В Департаменте полиции Ауэзовского района рассказали, что при задержании подозреваемый был в военной форме.
 
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
 
Как сообщалось ранее, в Кызылорде задержали угонщика военного КамАЗа.
 
Напомним также, что в Атырауской области задержали более 150 подозреваемых, участвовавших в массовых беспорядках, среди изъятых у них предметов - охотничьи ножи и пистолет.
 

В Кызылорде задержали угонщика военного КамАЗа

14.01.2022, 15:18 62856
В Кызылорде задержали угонщика военного КамАЗа
Фото: кадр из видео polisia.kz
КЫЗЫЛОРДА. 14 ЯНВАРЯ - В Кызылорде задержали преступника, угнавшего военный КамАЗ во время беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, 5 января, находясь за рулем угнанной автомашины, захватчик врезался на ней в ворота ограждения управления полиции Кызылординской области и разбил камеры видеонаблюдения. Затем погромщик разбил ограждение, что позволило участникам беспорядков попасть на территорию управления, после чего скрылся с места происшествия.
 

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 27 ("Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников") и пункту 1 части 2 статьи 202 ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом") Уголовного кодекса РК", - сообщили в МВД РК. 

 
Подозреваемый арестован. 

 

У участников беспорядков в Атырау изъяли оружие и бронежилеты

14.01.2022, 13:54 62586
У участников беспорядков в Атырау изъяли оружие и бронежилеты
АТЫРАУ. 14 ЯНВАРЯ - В Атырау полицейские задержали участников массовых беспорядков, которые применили насилие к военным и сотрудникам полиции и завладели средствами защиты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Один из них, 24-летний житель города, ранее привлекался к административной ответственности за приобретение психотропных препаратов. Во время обыска в его доме были изъяты три бронежилета. 
 

В доме 31-летнего подозреваемого, задержанного по делу о массовых беспорядках, изъято огнестрельное оружие. Ведется следствие", - сообщает Polisia.kz.



 

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