В Жаркенте парень забил насмерть молотком старшего брата из-за компьютера

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ШЫМКЕНТ. 25 НОЯБРЯ - В Шымкенте на съемной квартире обнаружено тело молодой женщины. Мертвую девушку нашла хозяйка квартиры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает otyrar.kz , 25 ноября, в 01.30, в съемной квартире, расположенной по адресу: Республика, 16, обнаружено тело девушки 20-25 лет с ножевыми ранениями. Она скончалась на месте происшествия.

Хозяйка квартиры сообщила, что потерпевшая сняла жилье на 3 дня. По одной из версии, на эту съемную квартиру девушка приехала с парнем и, возможно, между ними произошел конфликт.

Два первых дня девушка еще выходила на связь с хозяйкой квартиры и ничего подозрительного в ее голосе не было.

Хозяйка забила тревогу, когда девушка на третий день перестала отвечать на звонки. Запасным ключом женщина открыла дверь и была шокирована увиденным. В зале лежал окровавленный труп девушки. Приехавшая бригада медиков констатировала, что тело пролежало в квартире около суток".

Ведется поиск возможных подозреваемых и свидетелей. Детали происшествия полицейские пока не сообщают.