В Жаркенте парень забил насмерть молотком старшего брата из-за компьютера

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По данным департамента полиции, факт зарегистрирован в Жаркенте. 21 ноября в дежурную часть Панфиловского РОП поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов тела 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа информацию подтвердила и зарегистрировала факт в ЕРДР по статье 99, часть 1 УК РК "Убийство". Одновременно в районную полицию явился с повинной младший брат потерпевшего. Он признался в совершении убийства.
21-летний парень пояснил, что проживает вместе с родителями и двумя старшими братьями. Накануне отец, работающий охранником, ушел вместе с матерью на ночное дежурство. Поздно ночью его разбудил старший брат, который вернулся из гостей в алкогольном опьянении. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой старший, обвинив младшего в безделье, разбил домашний компьютер. Дождавшись, когда брат заснет, младший в порыве злости ударил его несколько раз по голове хозяйственным молотком. Удары оказались смертельны", - проинформировали в полиции.
В настоящее время подозреваемый до решения вопроса об избрании меры пресечения водворен в ИВС. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.