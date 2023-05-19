Январская трагедия: один из свидетелей по делу о захвате Алматинского аэропорта отказался от показаний
Алматы. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Один из свидетелей по делу о захвате аэропорта Алматы сегодня в суде отказался от своих показаний, данных в ходе досудебного расследования.
Свидетелем выступил житель Алматы Асет Сатыбалдиев. По его словам, вечером 5 января 2022 года он прибыл в аэропорт, зашел через шлагбаум и находился на территории аэропорта в пассажирском терминале, передает "Sputnik Казахстан".
Мне было просто интересно, что будет происходить далее. У меня конкретных целей не было. Я находился среди народа и ходил за народом. Ничего не крушил, ничего не ломал. Был на первом этаже терминала, на второй этаж не поднимался и своими глазами не видел, что там происходило", - рассказал свидетель.
По его словам, он слышал у шлагбаума аэропорта от неизвестных лиц, что нужно не допустить прибытия войск ОДКБ и посадки самолетов в аэропорту. При этом заявил, что никого из подсудимых не узнает, так как не разглядел их лиц ночью.
Прокурор Бекзат Сейтимбет обратил внимание на то, что показания свидетеля, данные на досудебном расследовании и в суде, различаются. Для того чтобы не было противоречий, он зачитал показания Асета Сатыбалдиева, согласно которым в ходе следствия свидетель описал двух лиц. Однако свидетель в суде заявил, что во время допроса на него было оказано давление и сейчас он полностью отказывается от своих показаний, данных в ходе досудебного расследования", - пишет сайт.
Однако ранее свидетель не обращался в правоохранительные органы из-за якобы оказанного на него давления.
Также в суде сторона защиты обратила внимание на то, что в ходе досудебного расследования состоялась очная ставка между Сатыбалдиевым и подсудимой Айгерим Тлеужановой, когда они оба находились в статусе свидетеля.
В отношении кого он дает показания? В отношении свидетеля. Очная ставка между двумя свидетелями - это абсурд. Уважаемый суд, здесь явное нарушение порядка процессуальных действий. В дальнейшем сторона защиты будет ходатайствовать об исключении его", - сказал адвокат Абзал Айдарханов.
Выслушав доводы адвоката, судья Марат Какимжанов согласился со стороной защиты, добавив, что в очных ставках устраняются противоречия между показаниями подозреваемого и свидетеля.
Судья отметил, что суд вернется к ситуации позже, во время исследования материалов дела.
Напомним, по делу проходят пять человек: гражданские активисты Айгерим Тлеужанова и Калас Нурпеисов, а также Нурлан Далибаев, Ермухамет Шилибаев и Жанайдар Карменов. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, также в действиях, направленных на захват аэропорта, и приостановление деятельности аэропорта, и недопущение прибытия войск ОДКБ. Ранее подсудимые заявляли, что не признают свою вину, а друг с другом впервые познакомились в суде", - говорится в информации.
Напомним, ранее сотрудник службы авиабезопасности рассказал о захвате аэропорта Алматы во время январских событий. Также в качестве свидетеля по делу о захвате аэропорта Алматы выступил руководитель полетов РГП "Казаэронавигация" Абдулкаим Рузиев, который рассказал, кто отключил огни ВПП.
24 апреля приговором Турксибского районного суда Алматы начальник линейного отдела полиции (ЛОП) Международного аэропорта города Алматы Т. признан виновным в превышении власти и должностных полномочий.
С начала январских событий прошло почти полтора года. Агентство Kazakhstan Today приводит хронологию трагических событий.