За взятку осужден командир штабного батальона Минобороны РК

Алматы. 5 декабря. Kazakhstan Today - За взятку осужден командир штабного батальона Министерства обороны РК, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой по Алматы ранее окончено досудебное расследование в отношении командира штабного батальона РГУ "Войсковая часть 61993" Министерства обороны Республики Казахстан Койбакова Н.С., подозреваемого в получении от военнослужащего взятки в сумме 100 тыс. тенге, "за ослабление прохождения последним воинской службы сроком на 1 месяц", сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

Приговором Военного суда Алматинского гарнизона Койбаков признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа 3 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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