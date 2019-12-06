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За взятку осужден командир штабного батальона Минобороны РК

05.12.2019, 10:09 9343
Алматы. 5 декабря. Kazakhstan Today - За взятку осужден командир штабного батальона Министерства обороны РК, передает Kazakhstan Today.
 
Антикоррупционной службой по Алматы ранее окончено досудебное расследование в отношении командира штабного батальона РГУ "Войсковая часть 61993" Министерства обороны Республики Казахстан Койбакова Н.С., подозреваемого в получении от военнослужащего взятки в сумме 100 тыс. тенге, "за ослабление прохождения последним воинской службы сроком на 1 месяц", сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.
 
Приговором Военного суда Алматинского гарнизона Койбаков признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа 3 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. 
 

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