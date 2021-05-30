НУР-СУЛТАН. 29 МАЯ - Задержан начальник военного госпиталя Семея, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Начальник военного госпиталя подполковник медицинской службы Дулат Курметов задержан сегодня правоохранительными органами, сообщают информационные источники со ссылкой на Минобороны РК.

Причина задержания не называется.

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