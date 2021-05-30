Задержан начальник тыла и вооружения ВС РК

НУР-СУЛТАН. 29 МАЯ - В Минобороны Казахстана подтвердили информацию о задержании начальника тыла и вооружения Вооруженных сил РК полковника Асылбека Сатвалдинова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным ведомства, задержание произошло 28 мая. Причина задержания не разглашается, сообщает Liter.kz

Остальная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. Полковник Асылбек Сатвалдинов по службе характеризуется положительно", - заявили в Минобороны.

Ранее в соцсетях появилась информация о задержании Сатвалдинова. Сообщалось, что он якобы подозревается в злоупотреблении властью и хищении бюджетных средств.

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