Система Orphus

Задержан начальник тыла и вооружения ВС РК

29.05.2021 12961
НУР-СУЛТАН. 29 МАЯ - В Минобороны Казахстана подтвердили информацию о задержании начальника тыла и вооружения Вооруженных сил РК полковника Асылбека Сатвалдинова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным ведомства, задержание произошло 28 мая. Причина задержания не разглашается, сообщает Liter.kz.
 

Остальная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. Полковник Асылбек Сатвалдинов по службе характеризуется положительно", - заявили в Минобороны.

 
Ранее в соцсетях появилась информация о задержании Сатвалдинова. Сообщалось, что он якобы подозревается в злоупотреблении властью и хищении бюджетных средств.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая