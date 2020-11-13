Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане задержан подозреваемый в убийстве Жанболата Агадила. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан Санжар Адилов, передает Kazakhstan Today.

В ходе прочески местности по горячим следам патрульной полицией все участники происшествия были задержаны. Полицейскими задержаны и основные подозреваемые лица. В настоящее время трое участников драки, в том числе непосредственно подозреваемый в убийстве, водворены в изолятор временного содержания ДП города Нур-Султана", - рассказал Адилов.

По его словам, вина подозреваемых доказана.

Подозреваемые в драке, а также подозреваемые в убийстве несовершеннолетнего Агадила полностью изобличены в совершении особо тяжкого преступления. Ход расследования уголовного дела находится на контроле", - подчеркнул он.

В настоящее время ведется расследование по статьям УК РК "Хулиганство, совершенное группой лиц с применением ножа" и "Убийство из хулиганских побуждений".

Ранее сообщалось, что в массовой драке в Нур-Султане погиб подросток - сын гражданского активиста Дулата Агадила, который скончался в следственном изоляторе Нур-Султана 25 февраля.

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