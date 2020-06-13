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Задержан подозреваемый в зверском избиении женщины в Шымкенте

12.06.2020, 15:47 7804
Задержан подозреваемый в зверском избиении женщины в Шымкенте
Шымкент. 12 июня. Kazakhstan Today - Сотрудники полиции Шымкента установили и задержали подозреваемого в зверском избиении женщины, передает Kazakhstan Today.
 

Управлением полиции Абайского района департамента полиции города Шымкента по факту получения 26 мая телесных повреждений 39-летней местной жительницей проводится досудебное расследование по части 1 статьи УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". На месте происшествия следственно-оперативная группа провела все необходимые мероприятия и установила лицо, причастное к совершению преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 48-летний местный житель, он водворен в изолятор временного содержания. Назначен ряд соответствующих экспертиз", - сообщает Polisia.kz.

 
По инициативе руководства департамента полиции города была организована встреча с участием Айгуль Рахметовой - специалиста в области телесно-ориентированной психологии, экстренной психологической помощи, детско-родительских отношений и Айгуль Орынбек - юриста, члена Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан с потерпевшей. По заключению назначенных экспертиз будет принято процессуальное решение. 
 
Подчеркивается, что ход расследования находится на контроле руководства прокуратуры и департамента полиции города Шымкента.
 
Как сообщалось ранее, в Шымкенте женщину чудовищно и беспощадно избили невдалеке от ее дома. Пострадавшей чудом удалось выжить.
 

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