Задержан подозреваемый в зверском избиении женщины в Шымкенте

Шымкент. 12 июня. Kazakhstan Today - Сотрудники полиции Шымкента установили и задержали подозреваемого в зверском избиении женщины , передает Kazakhstan Today.

Управлением полиции Абайского района департамента полиции города Шымкента по факту получения 26 мая телесных повреждений 39-летней местной жительницей проводится досудебное расследование по части 1 статьи УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". На месте происшествия следственно-оперативная группа провела все необходимые мероприятия и установила лицо, причастное к совершению преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 48-летний местный житель, он водворен в изолятор временного содержания. Назначен ряд соответствующих экспертиз", - сообщает Polisia.kz .

По инициативе руководства департамента полиции города была организована встреча с участием Айгуль Рахметовой - специалиста в области телесно-ориентированной психологии, экстренной психологической помощи, детско-родительских отношений и Айгуль Орынбек - юриста, члена Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан с потерпевшей. По заключению назначенных экспертиз будет принято процессуальное решение.

Подчеркивается, что ход расследования находится на контроле руководства прокуратуры и департамента полиции города Шымкента.

Как сообщалось ранее, в Шымкенте женщину чудовищно и беспощадно избили невдалеке от ее дома. Пострадавшей чудом удалось выжить.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства