Задержаны двое подозреваемых в ограблении водителя КамАЗа на трассе Петропавловск - Жезказган

Кокшетау. 2 мая. Kazakhstan Today - Подозреваемых в ограблении водителя КамАЗа на трассе Петропавловск - Жезказган задержали полицейские Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

19 апреля в дежурную часть управления полиции Аркалыка поступило заявление об ограблении на автодороге. Неизвестные с целью совершения грабежа, на территории Жаркаинского района трассы Петропавловск - Жезказган, остановили КамАЗ под управлением 30-летнего водителя. В итоге мужчине завязали глаза, и в течение нескольких часов грузовик двигался в неизвестном направлении, сообщила пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области.

Как выяснилось, целью нападения был грабеж, но 25-тонник с прицепом, груженный зерном, завяз на полевой дороге, к тому же у машины спустило колесо... Преступники вынуждены были отпустить потерпевшего, который в итоге самостоятельно добрался до Аркалыка. Подозреваемые похитили у мужчины денежные средства и сотовый телефон", - отметили в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделений криминальной полиции установили и задержали подозреваемых - 25- и 27-летнего жителей Костаная. Проводится досудебное расследование по подпунктам 1, 3 части 2 статьи 191 УК РК.

Напомним, в конце апреля в столице задержали подозреваемых в ограблении гражданина КНР . 24-летний иностранец рассказал, что в вечернее время трое мужчин, угрожая ему ножом, похитили сумку, в которой находились сотовые телефоны. Позже по подозрению в совершении грабежа задержали ранее неоднократно судимых жителей столицы в возрасте 34, 28 лет и 31 года.

В начале апреля столичные полицейские задержали подозреваемого в ограблении ломбарда . Неизвестный зашел в помещение ломбарда по улице Гете и, угрожая сотруднице учреждения предметом, похожим на оружие, потребовал отдать деньги. Забрав деньги, мужчина скрылся с места преступления. По подозрению в совершении этого преступления задержан житель Акмолинской области. Он сообщил, что ранее заходил в этот ломбард и обратил внимание на отсутствие физической охраны.

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