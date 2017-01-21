Женщину и трех мужчин осудили в Атырау за пропаганду терроризма

Атырау. 21 января. Kazakhstan Today - Приговором суда №2 города Атырау трое мужчин и женщина - участники запрещенного религиозного объединения - осуждены за пропаганду терроризма, сообщили в пресс-службе суда.

"В суде установлено, что обвиняемые, участвуя в деятельности религиозного объединения (международной экстремистской организации "Ат-Такфир уаль-Хиджра"), в отношении которого имеется вступившее в силу решение суда о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремизма, пропагандировали терроризм, путем хранения с целью распространения и распространения материалов указанного содержания с использованием сетей телекоммуникаций", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

Приговором суда подсудимые признаны виновными по части 2 статьи 256 и части 2 статьи 405 УК Республики Казахстан. По данным статьям им назначено наказания в виде 1 года лишения свободы в колонии общего режима.

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