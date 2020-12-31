Жестокая драка попала на видео в Алматы

Алматы. 30 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы на видео попала жестокая массовая драка, которая произошла в микрорайоне Аксай-1, передает Kazakhstan Today.

На Telegram-канале Kris.p.Almaty появилось видео массовой драки во дворе многоэтажных жилых домов.





Один из участников драки с особой жестокостью пинает лежащего на земле мужчину по голове и животу.





В департаменте полиции Алматы заявили, что подозреваемые задержаны.









По подозрению в совершении данного преступления в ходе проведения оперативных мероприятий задержаны трое жителей Жамбылской области - 1987, 1996 и 2000 годов рождения, которые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во дворе одного из домов микрорайона Аксай-1 из хулиганских побуждений избили 34-летнего местного жителя", - говорится в сообщении пресс-службы.





Представители скорой медицинской помощи Алматы рассказали, что в ту ночь к ним поступил мужчина с подозрением на перелом костей носа.





Он был доставлен в Городскую клиническую больницу №5. Состояние средней тяжести", - уточнили они.





Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье УК РК "Хулиганство".





С целью установления степени тяжести полученных потерпевшим телесных повреждений по уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Другие обстоятельства устанавливаются", - добавили в полиции Алматы.





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