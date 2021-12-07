Житель Акмолинской области стрелял из винтовки по автомобилю

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5 декабря в дежурную часть Буландинского РОП поступило телефонное сообщение участкового инспектора полиции села Вознесенка о том, что неизвестный мужчина произвел два выстрела из мелкокалиберной винтовки в автомобиль марки ВАЗ-2110,в который находился 24-летний житель села. Прибывшие незамедлительно на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы задержали подозреваемого по горячим следам", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
Подозреваемый - 26-летний житель села Вознесенка, у которого полицейские изъяли мелкокалиберную винтовку ТОЗ-8. При осмотре места происшествия и автомобиля потерпевшего полицейские обнаружили гильзы.
Предварительно установлено, что причиной преступления стали неприязненные отношения между потерпевшим и подозреваемым. Следственным отделом Буландинского РОП по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 24 и части 1 статьи 99 УК (Покушение на убийство). Подозреваемый заключен под стражу", - уточнили в пресс-службе.
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