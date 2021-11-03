В Караганде стреляли в предпринимателя

КАРАГАНДА. 2 НОЯБРЯ - В Караганде после завязавшегося конфликта 29-летний мужчина выстрелил в руководителя местного ТОО, передает KAZAKHSTAN TODAY.
27 октября в центральный отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение: на одном из торговых предприятий произошел конфликт с использованием оружия.
30-летний директор одного ТОО сообщил, что у него возникла ссора с неким лицом. В ходе конфликта злоумышленник произвел в руководителя выстрел из травматического пистолета "Оса". Потерпевший, получивший травматическое пулевое ранение, обратился в медицинское учреждение без госпитализации, сообщает Polisia.kz.
Полицейские задержали 29-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания. Травматический пистолет изъят. Возбуждено уголовное дело по статье 287 УК РК "Незаконное хранение или ношение оружия". Ведется расследование.