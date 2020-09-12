Житель Восточного Казахстана украл ящик с пожертвованиями для тяжелобольного ребенка

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками тщательно изучены записи с камер видеонаблюдения. Полицейские установили и задержали 36-летнего жителя Урджарского района, который вынес ящик на улицу и скрылся в неизвестном направлении", - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
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МУЖЧИНА УКРАЛ ЯЩИК С ПОЖЕРТВОВАНИЯМИ ДЛЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО РЕБЕНКА ? В Урджарском районе сотрудники полиции установили и задержали мужчину, который украл ящик для сбора средств благотворительного фонда. Собранные деньги предназначались для помощи тринадцатилетнему ребенку с онкологическим заболеванием. ? Бокс был установлен в фойе районной больницы. Кражу денег запечатлели камеры наблюдения. На кадрах видно, что мужчина в присутствии ребенка прихватил с собой ящик для сбора средств замаскировав его в полиэтиленовый пакет. ? - В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками тщательно изучены записи с камер видеонаблюдения. Полицейские установили и задержали 36-летнего жителя Урджарского района, который вынес ящик на улицу и скрылся в неизвестном направлении, - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев. По словам подозреваемого, денежные средства потратил частично на личные нужды. ? В свою очередь родители больного ребенка выразили огромную благодарность неравнодушным людям за благотворительную помощь, а также сотрудникам полиции, установившие злоумышленника в кратчайшие сроки. ? Родительница поделилась, что сумма ущерба неизвестна, однако сам факт кражи пожертвований стал для нее настоящим шоком. ? Собранные деньги предназначались для лечения 13-летнего ребенка, уже несколько лет борющейся с тяжелой болезнью – «лейкоз». ? В настоящее время похищенные денежные средства полностью изъят и возвращен женщине. Сотрудниками Урджарского отдела полиции начато досудебное расследование по статье 188 ч. 1 РК «кража». Ведется следствие. @semey24 @semey_zhaloby2 @oo_osa_semey_vko @osa_uka_vko @yknews.kz @yk1kz @altaynewskz @ustinka_news @1720.yk @factumkz @obvk.kz @semey24 @zello_semey016 @zello_semey @fcity @semey_city_ @oskemenlive @zakon.kz @alva_altai @tengrinewskz @kaz.tengrinews @zakon.kz @kaznews @kaz.nurkz @todaykz_news #ДПВКО#ШЌОПД#СагатМадиев#
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