Житель Восточного Казахстана украл ящик с пожертвованиями для тяжелобольного ребенка

Усть-Каменогорск. 11 сентября. Kazakhstan Today - В Урджарском районе ВКО сотрудники полиции задержали мужчину, который украл ящик с деньгами, собранными для 13-летнего ребенка с онкологическим заболеванием, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы областного департамента полиции, бокс был установлен в фойе районной больницы. Кражу денег запечатлели камеры наблюдения. На кадрах видно, что мужчина в присутствии ребенка прихватил с собой ящик для сбора средств, спрятав его в полиэтиленовый пакет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками тщательно изучены записи с камер видеонаблюдения. Полицейские установили и задержали 36-летнего жителя Урджарского района, который вынес ящик на улицу и скрылся в неизвестном направлении", - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.





Во время допроса подозреваемый сообщил, что денежные средства он частично потратил на личные нужды.

Собранные деньги предназначались для лечения 13-летнего ребенка, уже несколько лет борющегося с тяжелой болезнью - лейкозом.

Родители больного ребенка выразили благодарность неравнодушным людям за благотворительную помощь, а также сотрудникам полиции за поимку злоумышленника в кратчайшие сроки. По словам мамы ребенка, ей неизвестна сумма ущерба, однако сам факт кражи пожертвований стал для нее шоком.

В настоящее время похищенные денежные средства изъяты и возвращены женщине.

Сотрудниками Урджарского отдела полиции начато досудебное расследование по части 1 статьи 188 УК РК (Кража). Ведется следствие.

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